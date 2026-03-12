Evacúan barrios de Banda del Río Salí por prevención ante la crecida del río El intendente Gonzalo Monteros confirmó que se trasladará a familias de los barrios 40, 140 y 200 Viviendas y parte de Soldado Tucumano ante el riesgo por la crecida.

En una entrevista exclusiva con Vivo Mediodía, el intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, anunció la evacuación preventiva de familias que viven cerca de la ribera del río ante la situación climática que afecta a la provincia.

La medida alcanza a vecinos de los barrios 40 Viviendas, 140 Viviendas, 200 Viviendas y parte del barrio Soldado Tucumano, donde el municipio desplegará un amplio operativo para trasladar a las familias hacia zonas seguras.

“El Gobierno provincial nos pidió tomar medidas preventivas y de precaución con las familias que están viviendo a la vera del río. Por este motivo, junto a los funcionarios del municipio tomamos la decisión de realizar un plan de evacuación”, explicó Monteros durante la entrevista.

El intendente detalló que el operativo contará con más de 30 camiones y la participación de empleados públicos, vigías y bomberos, quienes trabajarán en el traslado de los vecinos y sus pertenencias.

Además, informó que los espacios destinados para recibir a las familias evacuadas serán la Escuela Tiburcio Padilla y la Escuela de Cruz Alta, establecimientos que fueron acondicionados para funcionar como centros de resguardo.

Monteros también advirtió que el operativo comenzará hoy y que se evacuará a las personas que se encuentren hasta 150 metros de la vera del río, como medida preventiva ante la posible crecida del caudal.

Las autoridades municipales pidieron colaboración a los vecinos y remarcaron que la evacuación busca priorizar la seguridad de las familias ante el escenario de lluvias e inestabilidad climática que atraviesa la provincia.