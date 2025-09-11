La edición número 17 se llevará a cabo los días 12, 13, 19 y 20 de septiembre, a las 21.30, y ofrecerá un programa especial bajo el título “Los grandes musicales de Broadway y Hollywood”, que propone un viaje sonoro por obras inmortales como Un americano en París, Cantando bajo la lluvia, El mago de Oz, Cats, El fantasma de la ópera y La novicia rebelde, entre otras.
El espectáculo contará con la participación de destacados solistas: Carolina Terraf, Ashley Mattheus, Leandro Ávila y Ariel Corroto. Además, se sumarán reconocidos coros como Vox Animae, EXUN, el Coro del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Coro Municipal de Niños, que aportarán variedad y fuerza interpretativa bajo la dirección de Emiliano Flores, Augusto Agudo, Celeste Coronel y Mariana Stambole.
La propuesta incluirá también un componente visual innovador: los videos multimedia diseñados por Eliana Mansilla, que reforzarán la experiencia escénica y potenciarán la conexión con el carácter teatral y cinematográfico de los musicales elegidos.
Con la dirección general del maestro Roberto Buffo, el Concierto Pop de Primavera se ha consolidado como un verdadero clásico cultural en Tucumán, convocando a generaciones de espectadores año tras año.
Las entradas ya están disponibles en la boletería del Teatro Alberdi y en la plataforma Mi Entrada Digital.
