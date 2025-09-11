El Concierto Pop de Primavera regresa al Alberdi con los grandes musicales de la historia La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) vuelve a subirse al escenario del Teatro Alberdi con una nueva edición del Concierto Pop de Primavera, uno de los eventos más esperados de la agenda cultural provincial.

La edición número 17 se llevará a cabo los días 12, 13, 19 y 20 de septiembre, a las 21.30, y ofrecerá un programa especial bajo el título “Los grandes musicales de Broadway y Hollywood”, que propone un viaje sonoro por obras inmortales como Un americano en París, Cantando bajo la lluvia, El mago de Oz, Cats, El fantasma de la ópera y La novicia rebelde, entre otras.

El espectáculo contará con la participación de destacados solistas: Carolina Terraf, Ashley Mattheus, Leandro Ávila y Ariel Corroto. Además, se sumarán reconocidos coros como Vox Animae, EXUN, el Coro del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Coro Municipal de Niños, que aportarán variedad y fuerza interpretativa bajo la dirección de Emiliano Flores, Augusto Agudo, Celeste Coronel y Mariana Stambole.

La propuesta incluirá también un componente visual innovador: los videos multimedia diseñados por Eliana Mansilla, que reforzarán la experiencia escénica y potenciarán la conexión con el carácter teatral y cinematográfico de los musicales elegidos.

Con la dirección general del maestro Roberto Buffo, el Concierto Pop de Primavera se ha consolidado como un verdadero clásico cultural en Tucumán, convocando a generaciones de espectadores año tras año.

Las entradas ya están disponibles en la boletería del Teatro Alberdi y en la plataforma Mi Entrada Digital.