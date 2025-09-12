Karina Milei lanzó la campaña de LLA en Tucumán y aseguró que “los cambios ya están en marcha” Tras la derrota en las elecciones bonaerenses, La Libertad Avanza (LLA) dio inicio a su campaña nacional en Tucumán. La presidenta del espacio, Karina Milei, encabezó un acto en el Club Villa Luján de San Miguel, acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Con un marco multitudinario, Milei pidió a los militantes y simpatizantes que mantengan el apoyo al proyecto de Javier Milei. “Los cambios ya están viniendo y serán aún más profundos en el corto plazo. Estamos más fuertes que nunca”, afirmó la también secretaria General de la Presidencia.

Durante el encuentro se presentaron a los candidatos a diputados nacionales por Tucumán, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes convocaron a los ciudadanos a participar de una “elección histórica” el próximo 26 de octubre. Pelli remarcó que la propuesta libertaria busca poner fin a “dos décadas de peronismo en la provincia, responsables de la pobreza, el deterioro educativo y la inseguridad”.

Menem, en tanto, destacó los logros del gobierno nacional y advirtió que la elección legislativa será clave para consolidar el rumbo económico. “El 26 de octubre será fundamental para respaldar al Presidente. Si seguimos con equilibrio fiscal, el año próximo podremos alcanzar inflación cero”, aseguró.

Por su parte, Catalán reconoció el trabajo de la dirigencia local en la consolidación del partido y agradeció el acompañamiento del PRO en la alianza. Además, subrayó la trascendencia de los próximos comicios: “No es una elección más, es una decisión que marcará el futuro de nuestros hijos y nietos”.

MIRA TAMBIÉN Se espera un viernes templado, sin lluvias

Con este acto, La Libertad Avanza buscó mostrar unidad y dar un fuerte inicio a su campaña rumbo a las legislativas, en un escenario nacional donde el oficialismo apuesta a recuperar terreno tras el revés en Buenos Aires.