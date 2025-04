El Consorcio Metropolitano presentó las nuevas maquinarias adquiridas Encabezó el acto el gobernador Osvaldo Jaldo quien habló de la concientización de cuidar el medio ambiente como lo pidió el Papa Francisco, del trabajo articulado entre el sector público y privado y aseguró que en Tucumán se manejan de forma eficiente los recursos.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto de presentación de maquinarias para el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que se realizó en calle Italia 2800 de la Capital tucumana.

En la oportunidad la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla le presentó al gobernador nuevas herramientas y máquinas para la limpieza de espacios públicos.

Participaron también del encuentro el vicegobernador Miguel Acevedo, el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón, la presidenta del Consorcio Público Metropolitano, Eugenia Andrade, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, la intendenta de Alderetes, Graciela Gutierrez, Gabriel Sabaté en representación del Municipio de Yerba Buena, Mariano Bustamante por parte de Banda del Río Salí, el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Público, Carlos Assan y consejeros del Consorcio.

El secretario de gobierno de la intendencia capitalina, Martín Viola, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, los legisladores Maia Martínez, Gerónimo Vargas Aignasse y Roque Argañaraz, el Fiscal Adjunto Raúl Ferrazano, el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof, entre otros.

El gobernador en su discurso sostuvo: “A pesar de todos los problemas que tenemos, de los recortes económicos y financiero que sufren provincias y municipios hoy estamos aquí por este trabajo articulado del sector público con el privado. Es la única forma de avanzar, articular y complementarse, caminar de la mano, ayudarnos mutuamente”.

Planeta limpio

En ese sentido sostuvo: “Estas máquinas vienen a solucionar un problema donde el Papa Francisco ya nos habló en una de sus encíclicas, de cuidar la casa común y se refería a un planeta limpio que debemos dejar a hijos y nietos”.

Para Jaldo: “Esta es una forma de concientizar y ojala a nuestros alumnos de grados inferiores que no hay ciudad más limpia aquella que no se ensucia”.

Luego reflexionó: “Las guerras en el mundo están perjudicando a las economías regionales y estamos en una Argentina de transformación que pudo en parte solucionar problemas de las variables macroeconómica, pero las soluciones no llegaron a la gente, al poder adquisitivo de la familia que vive en la patria”.

“Por ahí no puede llegar hasta sorprender en los momentos que estamos tomando estas decisiones sino también llevando adelante, por ahí planificar y hablar se puede hacer bastante pero concretar de alguna manera no”, sostuvo Jaldo.

“Con menos plata estamos haciendo muchas más cosas que antes y nadie hace milagros. En Tucumán estamos manejando, eficientemente y honestamente los recursos de cada uno de los presupuestos los estamos haciendo rendir al máximo y de a poco la provincia de Tucumán empezó a cambiar para bien” (Osvaldo Jaldo, gobernador)

Por otra parte Jaldo dijo que este encuentro deja una enseñanza. “Una golondrina no hace verano, aquí tenemos que trabajar en equipo. La provincia integrada por tres poderes del Estado tenemos que ver la forma de complementarnos, vivimos momentos difíciles, estar atentos de lo que pasa aquí y en el mundo”.

Solidaridad

El titular del Poder Ejecutivo insistió: “Lo que ocurre con el Consorcio Metropolitano es un ejemplo donde se reúnen intendentes de diferentes espacios políticos, han sido capaces de sentarse y llevar adelante este proyecto y estamos aprendiendo otra forma de convivir institucionalmente. Aquí nadie se salva solo, todos tenemos que trabajar por la provincia en general y eso lo vamos a hacer juntos”

El gobernador también tuvo palabra de elogios para el Consorcio Metropolitano que tiene la responsabilidad de más del 70% de los residuos de la provincia de Tucumán, “porque tuvieron la solidaridad y virtud de usar los servicios que el consorcio brinda a municipios que no son parte pero llevan residuos a este organismo”.

“Cada vez que tuvimos una emergencia relacionado con la recolección, traslado y disposición final siempre hubo una respuesta del consorcio” y relató cuando hubo problemas de residuos en los valles, el consorcio se hizo cargo por lo que fue elogiado por el gobernador Jaldo. “Ustedes nos permitieron y ayudaron en plena temporada turística bajar los residuos de los valles hasta que tengamos un lugar para depositar los residuos”.

Consorcio ordenado

La jefa municipal sostuvo: “Quiero destacar la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo desde el primer día que asumimos y se comprometió a mejorar de los residuos sólidos urbanos y mejora el medio ambiente”

A su vez dejó en claro que “esto no podría haber sido posible sin dos patas. Una tiene que ver con el Consorcio donde no había sábado, domingo ni feriados para trabajar y la otra parte es la parte privada, a las empresas que se presentaron y los responsables de la UTE que ganaron la licitación, algo que no se hizo antes porque queremos ser lo más eficientes posibles y transparentar todo”.

Chahla aseguró que “este consorcio ahora está ordenado y estamos dispuesto a controlarnos así somos mejores” y destacó la incorporación de la máquina trituradora que “nos facilitar realizar trabajo con escombro y vidrios”.

Por último dijo”: Hacer las cosas bien es fundamental porque estamos comprometido con el medio ambiente con metas y acciones a corto y mediano plazo”.

Trabajo coordinado

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo dijo: “Se producen cambios en un mundo dinámico para mejorar” y fue fundamental “la decisión política del gobernador de maximizar los recursos y el esfuerzo en todos los ámbitos y este es uno”.

Para Acevedo “necesitábamos trabajar de manera coordinada la provincia con la Capital e intendentes colindantes. Ahí está la diferencia, de hacer y ponerlo en práctica y eso quiero destacar de los municipios que conforman el consorcio metropolitano”.

Para cerrar su discurso el presidente de la Cámara dijo: “Antes no se hacían actos de estas características, hoy se muestra, explica y se ve. Tener este tipo de maquinarias, como la compactadora o trituradora antes no estaban y de eso conozco por eso estoy complacido por el salto de calidad en la gestión de gobierno y nosotros vamos a acompañar y brindar las herramientas que necesiten… sigan adelante”.

Esta iniciativa forma parte del espacio estrategico que integra a los municipios del área Metropolitana para mejorar la gestión de los residuos urbanos, promover el desarrollo sustentable y optimizar el uso de los recursos públicos en beneficio de los vecinos del Gran Tucumán.

La incorporación de las nuevas herramientas de la empresa adjudicataria (la Unión Transitoria de Empresas conformada por Esur y Ciageser), permitirá fortalecer las tareas de recolección, tratamientos y disposición final de los residuos.

Se entregaron

Tres palas cargadoras de tres metros cúbicos

Una pala cargadora de dos metros cúbicos

Dos topadoras

Una computadora

Una retroexcavadora

Un pisón pata de cabra

Una moto niveladora

Una trituradora de residuos

Cuatro camiones

Diez bateas

El Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se encarga de la transferencia, el transporte y la disposición final de los residuos. Está integrado por Alderetes, Banca del Río Salí, San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Tafí Viejo, Yerba Buena y algunas comunas y empresas particulares que contratan sus servicios. Sus trabajadores se hacen cargo de las miles de toneladas de basura que se trasladan a diario desde cada sitio hacia San Felipe, y de allí a Overo Pozo. Se calcula que todos los días ingresan a la planta entre 70 y 90 camiones colmados.

Rigurosidad

“Esto es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y las autoridades nos marcaron el camino para gestionar el nuevo servicio, finalmente resultó adjudicada esta UTE que hoy presentó parte de maquinarias, el pliego es muy riguroso en cuanto al requerimiento de equipamiento para reducir el volumen de residuos”, sostuvo Andrade la presidenta del Consorcio Metropolitano.

Fuente Comunicación Tucumán