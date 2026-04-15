Desbarataron “kioscos” de drogas en el sur de la Capital y Bella Vista Operativos simultáneos permitieron secuestrar estupefacientes y detener a varios sospechosos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán.

El comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la DIGEDROP, brindó detalles de los procedimientos de la dirección a su cargo que se realizaron en la jornada.

“Continuando con el trabajo diario que realiza la Dirección Drogas Peligrosas, en la fecha personal de la DIDROP Capital, Sección Inteligencia, llevó a cabo una medida de allanamiento en un inmueble ubicado en el Barrio Esperanza; en calle 9 de Julio 4900. Esta vivienda estaba siendo investigada ya que se tenía conocimiento de que allí se estaban comercializando sustancias prohibidas”, dijo Medina.

Tras las pesquisas, los efectivos reunieron las pruebas que corroboran la venta de drogas en ese lugar. “…como es de práctica, los resultados fueron puestos a la vista del señor fiscal, en este caso el doctor San Juan, es así como en la fecha se llevó a cabo la correspondiente medida judicial, dispuesta por el doctor Guillermo Taylor y se irrumpió en este inmueble, procediendo al secuestro de 100 bochitas de cocaína, dinero en efectivo, celulares y una balanza de precisión; así también se produjo la aprehensión de las dos hermanas, las principales investigadas”, precisó el subdirector.

Asimismo, el comisario mayor, se refirió al resultado de una medida de allanamiento realizada por personal de Dirección Drogas Peligrosas Bella Vista en el Barrio Los Pinos.

“En horas de la tarde, personal a cargo del comisario Miguel Juárez, procedió al secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, pendrives, una balanza de precisión y además, 2 mujeres resultaron aprehendidas al igual que un hombre con pedido de captura conocido como “El Gordo Garnica”, todas estas personas tienen antecedentes por comercialización de sustancias prohibidas”, confirmó Medina para cerrar.

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Fuente Comunicación Tucumán