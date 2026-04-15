En sus Centros Integradores Comunitarios (CIC) distribuidos en barrios de la capital, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán brinda asesoramiento a jóvenes interesados en inscribirse en el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) del Ministerio de Capital Humano de la Nación, destinada a acompañar a quienes buscan finalizar la educación obligatoria, continuar estudios superiores o formarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de becas.
El servicio gratuito se ofrece de lunes a viernes, de 8 a 13 h, en los seis CIC municipales: Vial III (Benigno Vallejo al 3800), Oeste II (Félix de Olazábal 1.550), Los Chañaritos (Alem al 3.800), Creadores de Esperanza (Perú y San Miguel), Parque Sur (Jujuy al 4000) y Adolfo de la Vega (Adolfo de la Vega 550).
La atención se brinda a través de la Secretaría de Atención al Ciudadano y de la Dirección de Programas Sociales de la Intendencia capitalina, que informó que conforme al cronograma establecido por Nación, actualmente están abiertas las postulaciones para la beca “Progresar Obligatorio” (hasta el 24 de abril), destinada a estudiantes que se encuentren cursando el nivel secundario; y para la línea “Progresar Superior”, (hasta el 30 de abril) para quienes cursen el nivel superior y Enfermería.
Por último, la línea “Formación Profesional” tendrá su apertura anual el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre.
Requisitos Becas Progresar
Progresar Nivel Obligatorio – 27 de marzo al 24 de abril
Ser estudiante de nivel secundario
Edad: 16 a 24 años
Nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 2 años + DNI
Ingresos del grupo familiar: hasta 3 SMVM
Ser alumno regular
Cumplir condiciones académicas del programa
Participar en actividades complementarias
Esquema de vacunación completo o en curso
Progresar Nivel Superior – 6 de abril al 30 de abril
Ser estudiante terciario, universitario o de enfermería.
Edad: Ingresantes: 17 a 24 años / Avanzados: hasta 30 años / Enfermería: sin límite de edad
Nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 5 años + DNI
Ingresos familiares: hasta 3 SMVM
Haber terminado el secundario sin adeudar materias
Estar inscripto o cursando en universidades públicas o institutos superiores (técnicos o docentes)
Cumplir condiciones académicas
Participar en actividades del programa
Esquema de vacunación completo o en curso
Progresar Formación Profesional – 27 de abril al 27 de noviembre
Nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 2 años + DNI
Edad: 18 a 24 años / Hasta 35 años si no tiene trabajo formal
Ingresos familiares: hasta 3 SMVM
Estar cursando un trayecto de formación profesional validado por el INET y el CoNETyP
Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán