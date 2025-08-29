El ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, se presentó a declarar en Gendarmería Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, llegaron juntos a la sede de Gendarmería para realizar la declaración indagatoria.

El ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, se presentó esta mañana en la sede de Gendarmería Nacional para prestar declaración indagatoria. Campos y su esposa, la actual legisladora oficialista Sandra Figueroa, se presentaron ante la Justicia Federal para someterse a declaración indagatoria en el marco de la investigación de un expediente por narcotráfico.

Al llegar al lugar, Campos fue escueto ante la consulta de un medio de comunicación. “Tengo que ponerme a derecho”, dijo al comienzo de la entrevista, mientras aguardaba en la puerta del edificio en la sede de Gendarmería.

“Tenemos fecha hoy de indagatoria y por prescripción de nuestro abogado, nos ponemos a disposición ante quien corresponda -agregó-. Nuestra situación es de total inocencia y es la justicia es la que sabrá indagar en este caso. Ustedes me conocen siempre fui una persona abierta a la prensa, pero por prescripción del abogado… obvio que estamos dispuesto a declarar ante la justicia, siempre negamos rotundamente el tema que se dijo del narcotráfico -insistió-. Siempre fuimos personas que luchamos en beneficio de la comunidad”, resaltó.

MIRA TAMBIÉN Quedaron detenidos luego de ser sorprendidos quemando intencionalmente pastizales

La causa comenzó en la primera semana de junio, cuando se viralizó un audio de la conversación que mantuvo el supuesto empresario Roque “Chipi” Jiménez con Campos. quedaron al descubierto supuestos vínculos narcos con funcionarios del municipio. También surgieron indicios sobre las posibles irregularidades con los fondos destinados a las obras públicas.

Por pedido de la fiscala Mónica García de Targa, también fueron procesados José Roldán (ex secretario de Hacienda de esa ciudad), Albano Loru (ex edil), Pablo “Maceta” Barrionuevo (responsable de la oficina de Desarrollo Social del municipio) y José “Cuchamota” Funez (gremialista que venía denunciado estas irregularidades).

Fuente La Gaceta