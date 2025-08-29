Quedaron detenidos luego de ser sorprendidos quemando intencionalmente pastizales La Policía atrapó a tres hombres en pleno acto delictivo cuando prendían fuego a unos campos en la localidad La Soledad en Leales. Además secuestraron material combustible usado para iniciar el foco ígneo.

El procedimiento se llevó a cabo por infracción al artículo 186 que considera este tipo de hechos como un delito contra la seguridad pública debido a los daños o consecuencias que ello puede conllevar.

Un llamado, alrededor de las 16 horas del jueves, alertó al personal de la División Delitos Rurales y Ambientales Leales sobre un incendio de pastizales y arbustos en la mencionada localidad. El equipo de turno se dirigió de inmediato al lugar donde, a lo lejos, se observaba el incendio y, al llegar visualizaron a los tres detenidos quienes estaban prendiendo fuego en la zona. Estas personas, de 26, 31 y 46 años fueron detenidas en el acto.

Los servidores públicos procedieron de reducirlos, en el lugar hallaron un encendedor, botellas con aceite quemado, secuestraron una motocicleta en la que circulaban, celulares y vestimenta de los involucrados.

Los causantes fueron trasladados hacia la comisaría junto a los secuestros, quedando a disposición de la Justicia que avaló el procedimiento policial.

Fuente Comunicación Tucumán