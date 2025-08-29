La Dirección de Salud municipal brinda servicios y recomendaciones para la detección precoz del glaucoma El Municipio realizó una campaña en Muñecas y Mendoza, donde se hicieron exámenes oftalmológicos a 86 personas con factores de riesgo. Aconsejan realizar consulta con el oftalmólogo dos veces al año para detectar de manera temprana el glaucoma, una de las principales causas de ceguera en el mundo.

La Dirección de Salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó este viernes una campaña destinada a la detección precoz del glaucoma, una enfermedad silente, crónica y no transmisible que afecta a 80 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de ceguera irreversible.

Unos 200 vecinos se acercaron al puesto informativo que instaló el Municipio en la esquina de Muñecas y Mendoza donde se dieron charlas explicativas sobre los síntomas, la forma de prevenir y de tratar la enfermedad.

Durante la jornada, basándose en factores de riesgo, tales como antecedentes en la familia, los oftalmólogos hicieron un examen de la vista, chequeo del campo visual y toma de presión de ocular a 86 personas, con el fin de descubrir si tienen signos de glaucoma y puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento temprano.

La médica oftalmóloga Graciela Finkelstein, del equipo de Salud municipal, explicó que “el glaucoma es una enfermedad silente, que no da síntomas en una etapa temprana y en una etapa avanzada, donde ya da síntomas, es irreversible”, por eso es importante el diagnóstico precoz de la patología.

En ese sentido, enumeró algunos factores de riesgo y recomendaciones a tener en cuenta:

Es una enfermedad hereditaria, por lo que se recomienda hacerse un diagnóstico entre los 35 y los 40 años de edad si es que hay antecedentes de glaucoma en la familia. En los niños y jóvenes también puede aparecer.

Realizar una consulta de manera preventiva con el oftalmólogo dos veces al año, por más que no haya síntomas de problemas visuales. Es necesario realizarse la toma de presión ocular y un fondo de ojos que permitirá ver lesiones a nivel de las retinas que indicarán un factor predisponente.

De acuerdo a cifras que aún están en estudio, el glaucoma tiene una relación muy importante con la diabetes, la miopía, el uso prolongado de corticoides y la apnea del sueño; por lo que se aconseja acudir al oftalmólogo de manera periódica en estos casos.

Peatonales saludables

El coordinador de Programas de Salud del Municipio, Marcelo Sagra, recordó que la jornada formó parte del programa “Peatonales Saludables” que busca extender a la población información y servicios de cuidado de la salud.

“Ya tratamos diferentes temáticas los viernes anteriores, como enfermedades respiratorias, hipertensión arterial, cuidado del corazón, todo esto para que los vecinos puedan aprovechar con un Estado presente que llega llevando un granito de arena que es muy importante en la salud”, señaló Sagra.

En cada edición de este programa también participan enfermeros, médico clínico y equipo técnico de la Dirección de Salud y se brinda el servicio de control de presión arterial.

