Osvaldo Jaldo presidió el acto del Día de Defensa Civil En la ceremonia por el Día Nacional de Defensa Civil, el gobernador entregó uniformes, computadoras e insumos para fortalecer la labor de la Dirección Provincial. También participaron autoridades y se destacó el trabajo preventivo ante emergencias.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el acto conmemorativo por el Día Nacional de Defensa Civil, que se realizó en reconocimiento a la labor del personal que intervino en tareas de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias y catástrofes.

Durante la ceremonia, el Gobierno de Tucumán entregó reconocimientos a brigadistas, uniformes, computadoras e insumos destinados a la Dirección Provincial de Defensa Civil, con el objetivo de acompañar las tareas que desarrolla el organismo.

El Día Nacional de Defensa Civil se estableció mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1981, en recuerdo del terremoto de Caucete, ocurrido en 1977 en la provincia de San Juan, una de las mayores catástrofes registradas en el país.

“Hoy queríamos estar presentes para conmemorar un aniversario más de Defensa Civil y vinimos personalmente para conmemorar y agradecer al organismo que está presente en los momentos difíciles de las personas”, expresó Jaldo.

MIRA TAMBIÉN Tucumán superó los $5.831 millones de impacto económico durante el fin de semana largo

En ese sentido, destacó la intervención de los distintos equipos de respuesta ante situaciones de riesgo. “Cuando tenemos incendios, inundaciones, problemas con cuestiones viales, los primeros en llegar son los brigadistas, bomberos, la policía”, señaló.

El Gobernador explicó que Defensa Civil cumple un papel central en la coordinación de los organismos que intervienen ante emergencias. “Convoca a los comités de emergencia en caso de flagelos, incendios, inundaciones, convoca a los bomberos, la policía, la salud, a todas las áreas que directa o indirectamente tienen que ver con prevenir, atenuar, evitar o solucionar algún flagelo climatológico”.

Asimismo, vinculó el incremento de los fenómenos climáticos con el cuidado del medio ambiente y sostuvo: “El clima está cambiando porque en cuestiones ambientales no venimos haciendo las cosas bien”.

Jaldo también reconoció los riesgos que afrontan los brigadistas durante las intervenciones, en particular en los incendios forestales. “Cuando un brigadista sube a la alta montaña donde hay incendio, sabemos que entra al foco de incendio pero después no sabemos cómo, de qué manera sale”.

En relación con el equipamiento entregado, explicó que los elementos estuvieron destinados a mejorar las condiciones de trabajo y la prevención. “Hemos entregado algo de ropa que tiene que ver con la protección personal de quienes trabajan con el fuego. También hemos incorporado tecnología que tienen que ver con las alertas tempranas, es decir, que con tiempo la comunidad sepa que vamos a tener algún tipo de problemas, ya sea crecidas en el río, ya sea viento, o ya sea algún tipo de factores que tengan que ver con la naturaleza”.

En ese marco, ratificó el compromiso de la Provincia con el organismo: “En este aniversario, queríamos estar presentes también para asumir compromiso de acompañar, de fortalecer, de invertir y de valorar el esfuerzo y el trabajo que ellos vienen haciendo”.

MIRA TAMBIÉN Una señal de celular es referencia para continuar la búsqueda de Raúl Moyano

Por otra parte, el mandatario destacó la presencia de integrantes de la asociación civil Verdaderos Combatientes de Malvinas y recordó a quienes participaron de la guerra de 1982. “Hoy también nos acompañaron los excombatientes de Malvinas, que también son ellos quienes fueron a cuidar un pedazo de nuestra patria, un pedazo de nuestra tierra, un pedazo de nuestra soberanía, que fueron las Islas Malvinas. Algunos volvieron, y otros, lamentablemente, se quedaron allá”.

Acompañaron al Gobernador la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; la diputada nacional Gladys Medina; el director de la Dirección Provincial de Defensa Civil, Ramón Imbert; la subdirectora del organismo, Claudia Rivero; y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

También participaron secretarios de Estado, integrantes de la asociación civil Verdaderos Combatientes de Malvinas, representantes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios, brigadistas forestales y personal de Defensa Civil.

MIRA TAMBIÉN La Unidad Regional Capital desplegó un megaoperativo en distintos barrios de San Miguel de Tucumán

Por su parte, la intendenta de San Miguel de Tucumán destacó la importancia de las tareas de prevención y los controles de seguridad en edificios, espacios públicos y establecimientos donde se concentra una gran cantidad de personas.

La jefa municipal explicó que el trabajo de Defensa Civil en la ciudad se orientó a identificar situaciones de riesgo y exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias. En ese sentido, señaló: “La prevención es lo mejor, siempre digo en salud la prevención y la vacuna, bueno acá la prevención también lo más importante”.

Chahla sostuvo que los controles en edificios de altura resultaron fundamentales para garantizar respuestas ante posibles incendios u otras situaciones de emergencia. Como ejemplo, recordó un episodio reciente en el que el cumplimiento de las normas de seguridad permitió actuar ante una situación de riesgo en un décimo piso.

“Nos pasó hace muy poco que gracias que habían cumplido con toda esa normativa en un piso 10 imposible, no hay manguera de bombero que llegue a un piso 10”, expresó.

Asimismo, convocó a los vecinos que habitan en edificios a verificar las condiciones de seguridad y comunicarse con Defensa Civil municipal para recibir asesoramiento y acompañamiento. También remarcó la necesidad de mantener las medidas de prevención en salones de fiestas y otros espacios de concurrencia masiva.

Por último, la intendenta felicitó al equipo municipal de Defensa Civil, encabezado por Rubén Fernández, y destacó el trabajo coordinado con el organismo provincial, a cargo de Ramón Imbert, y el Ministerio de Seguridad.

“Estamos trabajando en alerta temprana, estamos trabajando en cuidar a la gente, estamos trabajando en situaciones que son riesgosas para la gente”, afirmó Chahla.

A su turno, el ministro de Seguridad, destacó la importancia del trabajo que realiza Defensa Civil. “Los he visto en acción en incendios. He sido testigo de como se conectan y como coordinan entre los distintos cuarteles de bomberos voluntarios o de defensas civiles municipales, ya que la Defensa Civil provincial es la que coordina a todos los otros organismos”, dijo.

En esa linea, Aguero Gamboa se comprometió a “seguir buscando herramientas para que se sigan capacitando, que sigan teniendo tecnologia de punta y sigan cuidando a los tucumanos”.

El trabajo y los recursos de Defensa Civil

El director de la Dirección Provincial de Defensa Civil, Ramón Imbert, valoró la presencia del Gobernador en la conmemoración y consideró que el acompañamiento representó un reconocimiento a la labor del personal.

“Esta es una fecha de regocijo para toda la gente que trabaja en Defensa Civil a nivel nacional. A nivel provincial lo recibimos con mucho gozo, con mucha alegría el hecho de que, de repente, nuestra máxima figura del Poder Ejecutivo esté y nos acompañe este día”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que la presencia de las autoridades impulsó al equipo a continuar con sus tareas. “Esto nos impulsa y nos da nuevos aires para seguir trabajando, porque vemos que realmente esto es reconocer nuestro trabajo”.

Imbert explicó que el organismo cuenta con 60 personas, entre personal de planta, pasantes universitarios y jóvenes que cumplen funciones en la línea de emergencias 103. También destacó la participación de los brigadistas forestales en las tareas operativas.

“Estamos dando un servicio, y en realidad estamos coordinando con toda la ciudadanía una mejor respuesta. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo y también nos satisface en la tarea diaria”, expresó.

Respecto de los recursos incorporados, detalló que la repartición recibió computadoras para renovar el equipamiento de la línea telefónica 103, además de uniformes para los brigadistas forestales y elementos destinados al combate de incendios.

Fuente Comunicación Tucumán