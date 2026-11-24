Tucumán superó los $5.831 millones de impacto económico durante el fin de semana largo Más de 46.400 turistas recorrieron la provincia entre el 21 y el 23 de noviembre, generando 83.530 pernoctaciones. Yerba Buena y Simoca encabezaron los registros de ocupación hotelera.

El movimiento turístico volvió a consolidarse como un dinamizador clave para las economías locales del Jardín de la República durante el fin de semana largo correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Según el relevamiento estadístico elaborado por el Observatorio Turístico del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), entre el 21 y el 23 de noviembre ingresaron a la provincia 46.405 turistas, quienes generaron 83.530 pernoctaciones y dejaron un impacto económico estimado de $5.831.575.024.

En cuanto a la ocupación hotelera y parahotelera, el promedio provincial se ubicó en el 55%, destacándose los picos alcanzados en los circuitos cercanos al área metropolitana y en el interior provincial. Yerba Buena y Simoca lideraron el desempeño turístico con un 92% de plazas cubiertas cada una, seguidas por San Javier con el 75% y El Cadillal con el 67%.

Al analizar estos indicadores, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, subrayó el impacto positivo de la actividad en el entramado productivo provincial: “Esto reafirma que el turismo es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de Tucumán. Este movimiento sostenido refleja el éxito de una política de Estado que articula eventos, promoción y servicios para generar empleo genuino y llevar oportunidades a cada rincón de nuestra provincia”.

El detalle completo de ocupación por destino relevado arrojó los siguientes registros:

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Yerba Buena: 92%

Simoca: 92%

San Javier: 75%

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El Cadillal: 67%

San Miguel de Tucumán: 55%

Monteros: 54%

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Tafí del Valle: 52%

San Pedro de Colalao: 48%

Tafí Viejo: 46%

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Desde el Observatorio precisaron que el cálculo total de visitantes contempla el conjunto de las modalidades de alojamiento vigentes en el territorio —hoteles y parahoteles, segundas residencias, casas de familiares y amigos y establecimientos sin categorizar—, reflejando un derrame transversal en el comercio, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos en los distintos municipios y comunas de Tucumán.

Fuente Comunicación Tucumán