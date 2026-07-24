El ministro Medina Ruiz informó sobre la evolución en la salud del gobernador Jaldo Explicó que la intervención médica practicada al gobernador en el Hospital Italiano evitó un infarto, confirmó la buena evolución del mandatario y estimó que recibirá el alta médica en los próximos días.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó sobre el estado de salud del gobernador, Osvaldo Jaldo, quien ayer recibió atención en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde los profesionales le diagnosticaron una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha y le colocaron un stent. De acuerdo con el parte médico, el mandatario presentó una buena recuperación postoperatoria y permanece bajo control clínico.

El titular de la cartera sanitaria explicó que el cuadro correspondió a una obstrucción coronaria que requirió una intervención inmediata para restablecer el flujo sanguíneo.

“Es un evento que se puede dar en cualquiera de nosotros, donde una placa tiene una obstrucción o un espasmo coronario, y de pronto tiene este este cuadro”, expresó Medina Ruiz.

El ministro señaló que el gobernador viajó a la Ciudad de Buenos Aires en un vuelo de línea para cumplir una agenda de trabajo junto a funcionarios nacionales y que durante su estadía presentó los primeros síntomas.

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“Durante su estadía comenzó a tener dolor de pecho agudo, que es típico. Un dolor de pecho con una sensación fea, muy intenso”, indicó.

Respecto del procedimiento realizado, Medina Ruiz explicó que la intervención evitó un infarto y permitirá una recuperación rápida.

“Cuando una persona que está con una obstrucción coronaria, que si no se desobstruye, si no se destapa la arteria, va al infarto. Cuando se procede a destapar la arteria, que es lo que se hizo con el señor gobernador, no hay infarto. Entonces, el proceso de recuperación es muy rápido. Seguramente hoy o mañana le van a dar de alta hospitalaria, estará seguramente 48 horas, y, si Dios quiere, lo tendremos pronto en la provincia”, explicó.

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El funcionario también informó que mantuvo contacto con el mandatario tras la intervención: “Yo hablé esta mañana con él, está muy bien, muy bien de ánimo, muy bien de salud, y seguramente le van a dar de alta hospitalaria”.

En relación con el regreso del gobernador a Tucumán, el ministro sostuvo: “Seguramente vuelve este fin de semana, el lunes a más tardar, y luego, en pocos días, lo vamos a tener con nosotros”.

Procedimientos clínicos

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Medina Ruiz explicó que el corazón recibe irrigación a través de las arterias coronarias y precisó que la obstrucción se produjo en la arteria coronaria derecha: “Al destapar la arteria, se termina el problema”. Además, recordó que la prevención de las enfermedades cardiovasculares se basó en el control de los factores de riesgo.

“Los cuidados generales son lo que siempre hablamos, de mantener la presión arterial normal, el colesterol bajo, hacer una vida con alimentación saludable, la actividad física”, comentó.

En ese sentido, señaló que la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, la alimentación no saludable y el sedentarismo constituyeron factores que favorecen a la obstrucción de las arterias.

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“Cualquiera de nosotros, seguramente, si nos estudiamos y tenemos más de 50 años y tenemos algún factor de riesgo, factor de riesgo estamos hablando de la hipertensión arterial, de la diabetes, del colesterol elevado, de comer no saludable, de no caminar y fumar. Todos esos factores hacen que nuestras arterias se vayan primero endureciendo y luego obstruyéndose. Eso puede ser las arterias del corazón, del cerebro, de las piernas o de cualquier parte del cuerpo”, comentó y dijo que el mandatario es una persona muy sana, que estaba controlado clínicamente.

Asimismo, el ministro remarcó que el episodio que afectó al gobernador se presentó de forma imprevista: “Esto es algo agudo, inesperado. Esto puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros, que una arteria, de pronto, que tiene una pequeña placa, se obstruye”.

Finalmente, Medina Ruiz reiteró que la evolución del gobernador resultó favorable y estimó que retomará su actividad en la provincia una vez recibida el alta médica y de acuerdo con su evolución: “Seguramente la semana que viene lo vamos a tener en la provincia. Está en plena recuperación, tiene buen ánimo, es una persona muy sana, con mucha energía positiva, y lo necesitamos, por supuesto. Así que seguramente este fin de semana está de regreso, de acuerdo a la evolución”.

Palpitar

Por otra parte, destacó el trabajo del Programa de Emergencia Cardiovascular y anticipó la presentación de los resultados del programa Palpitar.

“Ayer hemos tenido dos cuadros de infarto en la provincia de Tucumán. En lo que fue del programa, hemos tenido 38 pacientes infartados, y todos atendidos por el programa de emergencia cardiovascular”, dijo.

“Una buena noticia que seguramente el lunes o martes vamos a hacer una conferencia de prensa en el Palpitar, que hemos evaluado más de 23.000 personas. Seguramente vamos a llegar a las 25.000 personas. Y de esas hemos encontrado muchísimos pacientes que tienen hipertensión arterial y no lo sabían. Esas personas hoy estén bajo control. El principal factor de riesgo que es la hipertensión arterial”, declaró.

Fuente Comunicación Tucumán