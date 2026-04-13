Incorporaron una nueva herramienta para la detección de baches en San Miguel de Tucumán Desde la Secretaría de Innovación Tecnológica le presentaron a la intendente Rossana Chahla un nuevo software que utiliza inteligencia artificial para geolocalizar y clasificar desniveles y roturas en el pavimento según su grado de riesgo para conductores. De este modo se busca optimizar y ordenar el trabajo de saneamiento de avenidas y calles en toda la capital.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán incorporó la nueva herramienta tecnológica BachIA, un sistema que mediante la utilización de inteligencia artificial contribuye a detectar y geolocalizar baches, los clasifica y genera un mapa de calor para visualizar la concentración. De esta manera el Municipio busca eficientizar la planificación de obras de saneamiento del pavimento y mejorar las condiciones de circulación vehicular en la ciudad.

Este miércoles, un equipo de la Secretaría de Innovación Tecnológica municipal, encabezado por Omar Abraham e integrado por estudiantes de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), le presentaron el software de desarrollo propio a la intendente Rossana Chahla.

“Este programa va a servir al Municipio para detectar todos los baches. Se llama BachIA, significa bacheo con inteligencia artificial. Tiene que ver con la detección, la clasificación y la geolocalización de cada uno de los baches de nuestra ciudad”, señaló Chahla.

A partir de la clasificación y generación del mapa de calor se busca determinar lugares prioritarios a intervenir, optimizar las tareas de bacheo y realizar un mejor seguimiento y control del estado de las calles y avenidas. La herramienta también es capaz de detectar acumulaciones de líquidos provenientes de sistemas cloacales, que también dañan y generan el hundimiento del pavimento.

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“De acuerdo a la clasificación de la peligrosidad que tenga cada bache georreferenciado, la atención tiene que ser urgente”, sostuvo.

Por su parte, Omar Abraham precisó que “el sistema BachIA lo que hace es captar a través de una cámara que colocamos en un móvil del Municipio los distintos tipos de potenciales baches. Una primera inteligencia los detecta y una segunda hace la clasificación en distintos niveles según la peligrosidad que tengan: nivel uno, nivel dos o de nivel tres, que serían los de atención urgente”.

La información recabada se deriva al área de Obras Públicas municipal y a través de ellos a las distintas empresas a cargo de ejecutar las reparaciones como resultado de procesos de licitación pública. “Les entregamos los distintos puntos de geolocalización donde tienen que trabajar y se les va asignando eficientemente, ahorrando muchos recursos a través de este sistema”, sostuvo el funcionario.

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El titular de Innovación Tecnológica indicó que el programa informático también “detecta fisuras y tapas de la SAT que no estén a nivel en la calle y que necesitan atención”, a la vez que percibe la acumulación de agua proveniente de redes cloacales que deterioran el pavimento.

Por último, Abraham comentó que recientemente se realizó un recorrido de prueba dentro de las cuatro avenidas que demarcan el área central de la capital. La información fue trasladada las empresas asignadas y se planean verificaciones posteriores de los arreglos realizados.

“Esto se complementa con otras herramientas. Nosotros ya tenemos la aplicación Ciudad SMT que le permite al ciudadano denunciar un bache o cualquier otro tipo de problema que tenga dentro de su barrio y mandarlo con foto y geoposicionado”, completó Abraham.

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Valentino Queiro, estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la UNSTA, celebró la puesta en marcha de la iniciativa. “En el noroeste somos los primeros en tener esta herramienta, es muy nueva, tiene una arquitectura que es escalable y está preparada para las nuevas tecnologías. Este proyecto va a ayudar mucho a la población”, afirmó.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán