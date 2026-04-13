Tucumán: aseguran la atención sanitaria a jubilados ante las dificultades de PAMI "Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga", dijo tajante Osvaldo Jaldo y recordó que la obra social le debe a la provincia 50 mil millones de pesos.

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la solidez del sistema público de salud para asistir a jubilados y pacientes con discapacidad frente a las deudas que mantiene la obra social nacional Prestación de Asistencia Médica Integral (PAMI).

Recordemos que los médicos de cabecera de PAMI, iniciaron este lunes en todo el país -afectando a Tucumán- un paro de 72 horas. La medida se realiza para rechazar una resolución que recorta sustancialmente su salario. De todas formas, confirmaron que durante la medida de fuerza se garantizará la atención de urgencias según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente.

En conferencia de prensa, el primer mandatario provincial analizó la situación prestacional en Tucumán. Explicó que la administración ordenada de los recursos permite al Estado sostener áreas sensibles a pesar del contexto económico nacional complejo.

Jaldo se refirió a la importancia de cumplir con las obligaciones esenciales más allá del pago de salarios. El titular del Ejecutivo sostuvo que la provincia prioriza el funcionamiento operativo de los servicios básicos para la comunidad.

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Sobre la situación de los adultos mayores y la falta de cobertura en el sector privado, el Gobernador ratificó el acompañamiento estatal. Aseguró que el hospital público recibe a todos los afiliados que no encuentran respuesta en sus prestadores habituales.

En relación a la falta de pagos por parte de la obra social nacional, el Gobernador manifestó: “Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender, a pesar de que el abuelo tiene obra social, tiene PAMI, y a pesar de que el PAMI le debe a la provincia más de 50 mil millones de pesos que no nos paga. Jamás vamos a abandonar al abuelo porque la Nación no nos paga”.

El mandatario también mencionó la crisis que atraviesan las farmacias y entidades de bien público debido a los retrasos financieros. Confirmó que la Provincia debió intervenir para asistir a instituciones locales afectadas por la falta de remisión de fondos.

Jaldo detalló la ayuda brindada al Cottolengo Don Orione ante la vulnerabilidad de sus residentes. En ese lugar conviven personas con discapacidad y adultos mayores que carecen de vínculos familiares o vivienda propia.

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Respecto a la intervención estatal en dicha institución, el mandatario señaló: “Fue el Poder Legislativo y muchas organizaciones intermedias a ayudar y acompañar. El Cottolengo Don Orione está haciendo un gran esfuerzo. Los tucumanos tienen el reaseguro de tener una salud pública a la altura de las circunstancias”.

El titular del Ejecutivo resaltó que el sistema sanitario provincial es considerado uno de los mejores del país. Atribuyó este reconocimiento a la incorporación de tecnología, la profesionalización del personal y la provisión constante de insumos en los hospitales.

Optimización de los recursos sanitarios

Para reducir los tiempos de espera en cirugías, el Ministerio de Salud Pública implementó turnos dobles en los quirófanos. Esta medida busca dar respuesta inmediata a la creciente demanda de pacientes que migran desde el sistema privado al público.

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Por eso aseguró: “Los tucumanos tienen el reaseguro un sistema de salud publica a la altura de las circunstancias y una de las mejores de la Argentina, dicho por el ministro de salud nacional y ministros de otras provincias porque tenemos un profesional con una gran vocación de servicios y que en los hospitales no falten insumos”.

Sobre la capacidad de respuesta y la excelencia del servicio, Jaldo afirmó: “Hoy Tucumán ha incorporado equipamiento tecnológico y se está profesionalizando con todo su personal. Hacemos el gran esfuerzo para que en nuestros hospitales no falten insumos. Abrimos los quirófanos a la mañana y a la tarde para eliminar toda esa lista de espera”.

Finalmente, el Gobernador aclaró que la resolución de los problemas estructurales de la obra social corresponde a las autoridades nacionales. Subrayó el avance de las políticas locales para proteger la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Fuente Comunicación Tucumán