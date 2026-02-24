Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con un grupo de gobernadores del interior Analizó el contexto económico y social del país y de sus jurisdicciones a raíz de las políticas aplicadas por el Gobierno nacional.

Entre los participantes de esa charla, se encontraban, además del mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, sus pares Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Alberto Weretilneck de Río Negro, y Rolando Figuero, de Neuquén.

Jaldo, tras ser consultado por la presa por si se reflotará la Liga de los Gobernadores, detalló: “No sé si se va a reflotar una liga de gobernadores. Primero, somos tres gobernadores que venimos trabajando, que coincidimos con la región, como es Catamarca, Salta y Tucumán. Ayer hemos tenido una charla donde se han sumado cuatro gobernadores más, algunos del centro, otros del sur del país. Hemos dialogado siete gobernadores, donde en general las problemáticas de las provincias mayoritariamente son iguales, son las mismas, salvo aquellas provincias del sur que tienen petróleo. Nosotros no tenemos petróleo. O las provincias como Catamarca y Salta que tienen minerales, como el litio. Nosotros no tenemos litio. Pero sí tenemos muchos puntos en común”.

Sobre la merma en la coparticipación federal, el mandatario tucumano sostuvo: “La coparticipación va bajando producto de que el consumo no aumenta. El IVA no aumenta. En lo que va del mes de febrero ya la coparticipación nacional en Tucumán cayó 10 mil millones de pesos. Y no terminó febrero. O sea que vamos a terminar con una caída de casi de 15 mil millones de pesos comparado este febrero con el mes de enero, que realmente son cifras importantes, con eso podríamos equipar más los hospitales, podríamos equipar la policía”.

“Yo tampoco en esto echo la culpa al Gobierno nacional, porque son coparticipaciones. Pero sí la macroeconomía no la manejamos nosotros. La macroeconomía la maneja el Gobierno nacional. Y hoy, producto de que la macroeconomía no está cerrada totalmente, mucho menos está la microeconomía, que es donde está la gente, que es el consumo, que es donde la gente compra, donde la gente gasta el sueldo, donde la gente no llega a fin de mes, donde se mueve el consumo, se mueve el IVA y se coparticipa a las provincias”, sumó.

Además, dijo: “Por eso yo digo que en esto hay que dejar de lado las cuestiones políticas, las diferencias personales. Hoy la Argentina no está bien. Hoy lo que vivimos en esta querida patria, estamos sufriendo los problemas. No podemos hoy los políticos, porque haya elección en el año 27, empezar a dar discursos mediáticos, discursos políticos, que la verdad que a la sociedad no le interesa, y lo que les interesa hoy a los tucumanos es que los ayudemos a solucionar los problemas que tienen y que son muchos”.

Situación económica del país

En su discurso durante un acto de entrega de equipamiento escolar, jaldo señaló que muchos argentinos están pasando el peor momento en la historia en nuestra patria: “Esto, no lo digo yo, opina toda la comunidad. Esa comunidad que está teniendo una expectativa de que esta situación mejore. El gobierno –nacional- está acomodando las cuestiones macroeconómicas, pero esos resultados todavía no están llegando a la micro, no están llegando a la gente”.

“Por eso hoy hay mucha expectativa, primero, que al gobierno nacional le vaya bien, segundo, que de una vez por todas la macroeconomía empiece a derramar para que la gente recupere el poder adquisitivo, para que la gente tenga un mayor poder de compra, para que hoy la gente salga de los endeudamientos que tienen. Tienen los sueldos endeudados, la tarjeta endeudada, tienen crédito, y están esperando una reactivación interna del país para poder mejorar la calidad de vida. Es decir, los que menos tienen quieren buscar un trabajo para poder mejorar su calidad de vida, hay una clase media que se quiere sostener y mejorar si es posible. Hay industrias, hay propietarios, productores, hay industriales que realmente quieren que la economía mejore para fortalecer sus industrias y generar mucho más trabajo. Hay mucha expectativa, pero la única verdad es la realidad, hoy no la estamos pasando bien”, concluyó.

