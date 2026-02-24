Un tucumano quedó detenido en Orán por transportar más de 38 kilos de cocaína En un operativo conjunto de la Subdirección de Drogas Peligrosas y la Brigada de Investigaciones de Orán, fue detenido un hombre de 24 años, identificado como Fernando Tomás Acosta oriundo de la Provincia de Tucumán, quien transportaba más de 38 kilos de cocaína en dos cajas de cartón.

El hecho ocurrió alrededor de las Hs. 22,15 horas del sábado 21 de febrero, cuando personal policial realizaba un patrullaje preventivo en la intersección de las calles España y Laprida, en la ciudad de Orán. Durante el recorrido, los agentes observaron a Acosta caminando de manera sospechosa, cargando dos cajas y mirando constantemente en distintas direcciones, lo que despertó la alerta de los oficiales.

Al percatarse de la presencia policial, el acusado intentó huir acelerando su paso y arrojó las cajas a la vía pública. Fue detenido a pocos metros del lugar por los agentes del móvil policial.

Tras la detención, se realizó una consulta judicial con la Fiscal Penal de Orán, quien ordenó la intervención de perros antinarcóticos. El can “Black”, especializado en la detección de sustancias ilegales, reaccionó positivamente al olfatear las cajas.

El Auxiliar Fiscal Federal, dispuso la apertura de las cajas, encontrándose en su interior 38 envoltorios rectangulares de color amarillo que contenían una sustancia blanquecina, la cual, tras realizarse la prueba orientativa, dio positivo para cocaína, con un peso total de 38 kilos con 55 gramos.

Además de la droga, se secuestraron otros elementos, como un teléfono celular de la marca Samsung, dinero en efectivo en billetes de 100 dólares y 58.000 pesos argentinos, así como una licencia de conducir que no pertenecía al detenido.

La policía también se dirigió al hospedaje donde el acusado se encontraba alojado, en calle España N° 350, y se dispuso una consigna policial preventiva mientras se esperan nuevas directivas judiciales.

El detenido fue trasladado a la base operativa de la Subdirección de Drogas Peligrosas, donde se realizó el pesaje y la prueba de campo en presencia de testigos. La sustancia incautada fue trasladada bajo estricta cadena de custodia.

Se dispuso la detención de Acosta y el secuestro de todos los elementos encontrados.

Fuente Radio Ciudad Orán