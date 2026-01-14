La inflación de diciembre en Tucumán fue del 2,9% Los datos oficiales fueron publicados por la Dirección de Estadística de la provincia.

La inflación de diciembre volvió a mostrar tensiones en el bolsillo de los tucumanos, con un aumento mensual superior al promedio nacional impulsado, principalmente, por el encarecimiento del transporte. No obstante, el balance de todo 2025 dejó un dato relevante: pese al repunte de fin de año, el costo de vida en Tucumán se ubicó por debajo de la inflación acumulada a nivel país, según los registros oficiales.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), el Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) marcó en diciembre una variación del 2,9% respecto de noviembre, por encima del 2,8% del IPC nacional. Sin embargo, al considerar el acumulado del año, la inflación provincial alcanzó el 30,4%, mientras que el indicador nacional cerró en 31,5%, confirmando que, en el balance anual, Tucumán mostró una evolución más moderada que el promedio argentino.

En el detalle del último mes del año, la división con mayor incidencia sobre el nivel general fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una suba promedio del 4,0%. Dentro de este rubro se destacaron incrementos significativos en los precios de los cortes de carne, entre ellos nalga (9,42%), carnaza común (6,50%), lomo (9,14%), carne picada especial (9,32%), bife angosto (9,56%), asado (8,87%) y paleta (9,47%). También se observaron aumentos relevantes en el pollo entero, con una variación del 6,39%.

No obstante, el mayor impacto del mes provino del rubro Transporte, que mostró la variación más elevada de todo el índice, con un incremento promedio del 13,4%. El informe de la DEP señala que este salto estuvo explicado por fuertes ajustes en los servicios de transporte de pasajeros. El transporte urbano aumentó 31,58%, el interurbano 29,87% y los servicios de larga distancia también registraron subas considerables, como los pasajes de ómnibus a Buenos Aires (15,47%), Córdoba (16,70%) y Mar del Plata (8,86%).

En contraste con estos aumentos, algunas divisiones mostraron comportamientos a la baja. El rubro Comunicación registró una deflación del -2,6% promedio en diciembre. Dentro de esta categoría se destacaron caídas en los servicios de telefonía celular (-6,10%) y en los precios de smartphones (-2,40%), mientras que los equipos para telefonía celular se mantuvieron sin variaciones.

Según el relevamiento elaborado por el organismo provincial que conduce Pedro Rollán, la combinación de aumentos en alimentos y, sobre todo, en transporte explicó la dinámica inflacionaria de diciembre en Tucumán. Sin embargo, el informe también deja en claro que, pese a ese repunte mensual, la provincia logró cerrar 2025 con una inflación acumulada inferior a la del conjunto del país, un dato que atenúa parcialmente el impacto del fuerte ajuste registrado en el último tramo del año.

