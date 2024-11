El Gobierno provincial anunció la eliminación de intermediarios para la entrega de alimentos El gobierno dispuso que a esta franja de tucumanos, cerca de 100 mil se les brindará una tarjeta para que puedan comprar la mercadería que hasta ahora le entregaban agrupaciones. El Estado en la causa del Manantial Sur se constituirá en querellante.

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció este mediodía que a partir de los primeros días de enero “se eliminarán todos los intermediarios del gobierno de la provincia para la asistencia a los beneficiarios”, que el Estado les otorga un módulo alimentario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

Por lo tanto Jaldo anunció que “la asistencia será directa del gobierno a la familia beneficiaria, que son 93 mil familias y a través de eso instrumentaremos una tarjeta a través de la caja o el macro a cada beneficiario se incluirá los beneficios que hoy están recibiendo a través de diferentes organizaciones. se podrá percibir en cualquier banco de la provincia”.

Estuvieron presentes los ministros Federico Masso (Desarrollo Social), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

En ese sentido reiteró: “Con esto eliminamos todo tipo de intermediación (entre el Gobierno y los beneficiarios) y el control se reduciría a la mínima expresión, con la identificación, cruce de información con organismos provinciales y nacionales tomaremos todos los recaudos necesarios con esta decisión muy fuerte” ya que El gobierno está haciendo un gran esfuerzo financiero y es una inversión pero realmente llegue al beneficiario y la mejor manera es la tarjeta personal a cada uno de los beneficiarios para que perciban en tiempo y forma.

En otro transcurso de la conferencia aseguró: “Somos los más interesados que se esclarezca lo antes posible” por lo que la Fiscal de Estado (Gilda Pedicone de Vals) se presentó como querellante en la causa para seguirla de cerca para aportar los elementos necesarios llevar inquietudes que la provincia tenga sobre este caso” y insistió: “la decisión es que se vaya a fondo, se descubra todo lo que tenga que ver para poner en blanco y negro”.

Responsables

El gobernador prosiguió: “Hay que determinar los responsables hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga. Sabemos escuchar a la gente y estas cosas nos tienen que servir de experiencia para mejorar el sistema de distribución y mecanismos de control en la asistencia para las familias que no tienen beneficios nacionales, provinciales directos de módulos alimentarios”.

Además el titular del PE explicó: “Esta decisión tiene efectos secundarios positivos de alguna manera servirá para reactivar los comercios del interior. Hoy el Gobierno compra por volúmenes y de esta manera comprar los beneficiarios en almacenes de barrio”.

A su vez el Primer Mandatario ratificó al ministro de Desarrollo Social Federico Masso. “Quien tiene la facultad exclusiva de designar y remover ministros es el gobernador por lo que ratifico al ministro de desarrollo social Federico Masso y le pediría a algunos legisladores (que pidieron la dimisión del funcionario) que se dediquen a legislar”.

Un sólo caso

Jaldo también reflexionó: “No quiero politizar el tema de la nutrición de las personas pero estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar un programa nutricional a los diferentes sectores: escuelas donde alimentamos niños. La provincia está teniendo una inversión importante, trabaja con cientos de instituciones”, pero “hemos tenido un caso ya lo pusimos a disposición de la justicia de alguna manera fue producto de un procedimiento del gobierno de la provincia y quiere el esclarecimiento en el menor tiempo posible”.

Palabra de Masso

“La idea es que el modulo alimentario que llegaba a cientos de miles de tucumanos por medio de organizaciones sociales, que no reciben AUH o Alimentar, reciban el equivalente al módulo de ocho productos en una tarjeta”, indicó Masso.

Los beneficiarios, de acuerdo a un padrón actualizado que va a elaborar el Ministerio de Desarrollo Social en cruce de datos con la Anses, serán quienes no tienen ningún beneficio y quienes, a pesar de tener la AUH y la tarjeta Alimentar no llegan a la canasta básica alimentaria. “Son entre 87 mil y 93 mil tucumanos que ayudamos. Trabajaremos en noviembre y diciembre para que en enero puedan ir a comprar con la tarjeta”, añadió el ministro. Por último, remarcó: “Serán tarjetas para comprar alimento, no extraer dinero”.

