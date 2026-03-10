Personal de Policía Lacustre trasladó a varias personas aisladas por el temporal Un trabajo mancomunado de Policía Lacustre, Bomberos de la Policía, y Defensa Civil de la Provincia en articulación con el área de Salud auxiliaron a decenas de personas cuyas viviendas quedaron rodeadas por el agua.

El comisario mayor Mario Herrera, director (I) de Dirección General de Bomberos, brindó detalles de las tareas realizadas, “a las 7 Defensa Civil de la Provincia nos informa la necesidad de brindar asistencia porque los caminos estaban intransitables; en esas circunstancias y dado que una persona necesitaba recibir diálisis, urgía su extracción y para ello era necesario llegar hasta “Los Romanos”, hacía allí se dirigió el personal de la División Lacustre con camionetas y embarcaciones, pero en un buen accionar de la Comuna, con un tractor lograron retirar a esta persona y llevarla hasta el Hospital de Santa Rosa, donde el Comité Operativo de Emergencia (COE) centralizó la base de operaciones para coordinar cómo se iba a trabajar”, precisó Herrera.

“Con el trabajo en conjunto, entre Personal de Policía Lacustre y de Defensa Civil logramos evacuar 10 familias que fueron asistidas en la escuela de Santa Rosa de Leales, entre las zonas más afectadas recorridas se encuentran Villa Fiad e Ingenio Leales, y Los Puestos”, detalló el comisario.

Al ser consultado por la asistencia brindada a los evacuados,“ se les proporcionó alimentos preparados por personal de la Comuna, y desde el Siprosa solicitaron el traslado de una mamá con su bebé, y de un señor domiciliado en la localidad de Mixta, quien tenía colocada una vía con suero; en este caso enfermeros del Siprosa colaboraron para sacar a estas personas en una embarcación de la División Lacustre y que sean trasladadas hasta el hospital de Santa Rosa”, cerró Herrera no sin antes destacar la colaboración de Bomberos Voluntarios.

Fuente Comunicación Tucumán