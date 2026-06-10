El Gobierno Provincial brindará soluciones a las demandas de la ESEA Osvaldo Jaldo escuchó los planteos de la comunidad educativa, y anunció que la provincia asumirá la inversión con recursos propios, activando un proceso licitatorio para una refacción integral.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con estudiantes y padres de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) para dar respuesta definitiva a las demandas edilicias y de convivencia que motivaron las protestas en el establecimiento.

“Gobernamos con puertas abiertas. Tratándose de jóvenes, a mí me gusta participar y ser parte de las soluciones. Nos pusimos de acuerdo con los chicos para hacer un verdadero equipo de trabajo y mejorar la institución en el sentido pedagógico, de designaciones y edilicio”, afirmó el mandatario, quien además ratificó su total respaldo a la ministra Montaldo y a su equipo de gestión.

El Gobernador detalló que, mientras avance el proyecto mayor, se resolverán las urgencias inmediatas: “Empezaremos a trabajar ya en lo que tiene inmediatez, como el mantenimiento, la limpieza, la parte eléctrica, la compra de instrumentos y la mejora de los techos de las aulas que se llueven”.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, explicó el trabajo articulado que se viene realizando y detalló las medidas concretas para la institución, que cuenta con una matrícula de más de 1200 alumnos entre los turnos secundario y terciario.

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El supervisor viene trabajando con la escuela hace un mes y medio para analizar la situación e ir solucionando los problemas. Nos comprometimos a incorporar más personal para la limpieza, solucionar los temas de iluminación en los accesos, la construcción de un aula más que están necesitando y el arreglo de algunos instrumentos”, puntualizó Montaldo.

Asimismo, la ministra lamentó el abandono de las obras por parte del Gobierno Nacional: “Tenían convenios firmados para el arreglo de escuelas, pero las abandonaron y nos dejaron con todo sin continuar. A la medida de las posibilidades, estamos rescindiendo esos contratos para hacernos cargo desde la Provincia”.

Al respecto, la estudiante de 6° año, Milagros Romano, destacó el valor del encuentro: “El Gobernador se comprometió a solucionar nuestras problemáticas lo más pronto posible, priorizando lo inmediato y planificando la renovación del edificio viejo. También nos garantizó que se sumará más personal de limpieza”.

Finalmente, Claudia Lazarano, madre de alumnas de la institución, expresó su conformidad tras el diálogo con el primer mandatario: “Nos vamos muy tranquilas porque hemos sido escuchados. El Gobernador se comprometió a que los fondos salgan de la Provincia para solucionar desde lo más urgente a lo más grande. Ahora queda trabajar en conjunto: alumnos, directivos y ministerios”, concluyó.

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Fuente Comunicación Tucumán