El Gobierno tucumano busca endurecer las penas a menores por homicidio El mandatario provincial se refirió al contexto nacional del debate sobre el régimen penal juvenil y explicó que el Gobierno de Tucumán trabajó en una propuesta concreta para dar respuesta a hechos de extrema gravedad que generan conmoción social.

El gobernador Osvaldo Jaldo abordó la problemática de la delincuencia juvenil y remarcó la necesidad de avanzar en sanciones más severas para los menores de edad que cometan homicidios, al referirse al asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, ocurrido en la ciudad de Alderetes, cuando la víctima ingresaba a su vivienda.

En ese marco, Jaldo explicó el sentido del proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo y señaló: “Es una discusión nacional el tema de los menores que delinquen. Muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos. Como los menores, en tema de juzgamiento, tienen más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar, porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”.

Al detallar el funcionamiento actual del sistema, el Gobernador describió las medidas vigentes y la percepción social sobre las sanciones aplicadas a menores que delinquen gravemente: “Hoy a los menores los estamos enviando al Instituto Roca, el centro de clasificación de menores, donde llevan a cabo actividades recreativas. Es decir, parecería que la condena no la sienten”.

En relación con las nuevas acciones previstas, Jaldo informó que el Gobierno provincial adecuó infraestructura penitenciaria para casos excepcionales, siempre bajo decisión judicial. “Estamos liberando un pabellón en la cárcel de Benjamín Paz para los menores, siempre y cuando la Justicia o los jueces que actúen en cada causa lo dispongan. Los que maten, los que asesinen, van a ir a Benjamín Paz. Vamos a habilitar un pabellón para que sientan el rigor de la condena y de la detención”.

MIRA TAMBIÉN Jaldo destacó la asistencia integral del Estado ante las intensas lluvias en Tucumán

Finalmente, el mandatario provincial puso el foco en la responsabilidad del Estado frente a las víctimas y sus familias, y subrayó la necesidad de decisiones firmes ante delitos extremos: “A ese chico no se lo devuelve nadie a su padre, pero sí las autoridades tenemos que hacer algo. Estos asesinos son menores, pero no pueden ser juzgados como si no entendieran lo que hicieron. Tienen que ir a Benjamín Paz, a un pabellón, estar encerrados y sentir el rigor de lo que siente alguien que comete un delito y es juzgado por la Justicia”.

Fuente: Comunicación Tucumán

MIRA TAMBIÉN Dictaron prisión preventiva contra Sosa por el crimen de Erika Álvarez