Encontraron asesinada a una mujer luego de un violento asalto La Policía aprehendió a tres personas sospechosas, entre ellos un vecino y un menor de edad.

Un hecho de extrema violencia sacude a la ciudad de Banda del Río Salí. Marta Azucena Migliorini, de 65 años, fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en las inmediaciones de las calles Trelew y Corrientes. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un homicidio en ocasión de robo, perpetrado con una saña que puso en alerta a las autoridades judiciales.

El macabro hallazgo en el barrio Aeropuerto

La alarma se encendió ayer, alrededor de las 19, cuando un sobrino de Migliorini, preocupado por no poder comunicarse con ella durante gran parte del día, decidió acercarse a la propiedad. Al notar que la casa estaba cerrada por completo y nadie respondía a sus llamados, el joven ingresó por la parte posterior tras forzar una puerta. En el interior se encontró con una escena dantesca: su tía yacía sin vida con evidentes signos de violencia.

De inmediato, tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por el fiscal Carlos Sale y el auxiliar Miguel Fernández. Según las primeras pericias realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), la víctima estaba atada, presentaba múltiples hematomas por golpes y heridas punzocortantes. Por el estado del cuerpo, los médicos forenses estiman que el fallecimiento se habría producido varias horas antes del hallazgo.

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Las llaves de la víctima y un sospechoso cercano

La investigación avanzó con celeridad gracias al aporte de testigos y familiares. Allegados a la víctima relataron que, el día previo, Marta había manifestado su inquietud tras observar a personas merodeando los muros de su casa.

A este dato se sumó el testimonio de un vecino que reportó haber escuchado ladridos insistentes y haber visto a un hombre de la zona en la puerta del domicilio de Migliorini durante la jornada de ayer.

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Con esta información, la policía procedió a demorar a un vecino del barrio. Durante la requisa de urgencia, los efectivos encontraron entre sus prendas un elemento incriminatorio: las llaves del automóvil de la víctima. Tras su aprehensión, el sospechoso habría confesado su ingreso al inmueble junto a otros cómplices, lo que permitió la posterior captura de otros dos sujetos, uno de ellos menor de edad.

Escena de violencia y próximos pasos judiciales

Al inspeccionar el inmueble, los peritos confirmaron que la vivienda había sido completamente revuelta, con manchas de sangre distribuidas en diversos ambientes, lo que refuerza la teoría de una resistencia por parte de la víctima ante el asalto. “Estamos ante un hecho perpetrado con una violencia desmedida”, señalaron fuentes vinculadas a la fiscalía.

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Mientras se completa el relevamiento de evidencias y se analizan las cámaras de seguridad de la zona, los tres sospechosos permanecen a disposición de la justicia. En las próximas horas, la Fiscalía de Homicidios llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos y solicitará las medidas cautelares correspondientes para los involucrados, bajo la acusación de homicidio en ocasión de robo.

Fuente La Gaceta