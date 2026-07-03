Mañana realizarán una nueva jornada de vacunación contra la Gripe Este sábado 4 de julio, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, llevará adelante una nueva jornada de vacunación contra la gripe. La actividad, se desarrollará de 9 a 14 horas en el Vacunatorio de la Familia de Avenida Mate de Luna 1901.

Esta iniciativa, se enmarca en las políticas sanitarias que impulsa el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo.

En este esquema, el titular de la cartera de Salud, insta a recordar el valor de estas jornadas, que brindan la oportunidad de concurrir, a aquellos que no pueden hacerlo durante la semana. La vacuna antigripal está destinada a personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes tienen enfermedades de base, además de niños de 6 a 24 meses. Asimismo, se podrán inmunizar, embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación con la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que protege a los recién nacidos de sufrir una enfermedad grave, como es la bronquiolitis. Además, se podrá completar esquemas dentro del calendario nacional de vacunación.

La acción, refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de alternativas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto, si no se abordan a tiempo. La campaña está dirigida a grupos específicos de la población, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

Recuerde que pueden acceder a la vacuna Antigripal:

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• Personal de salud

• Embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto)

• Niños de 6 a 24 meses

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• Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo

• Mayores de 65 años