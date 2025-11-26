El legislador Claudio Viña advierte sobre artículos “peligrosos” en el Presupuesto 2026 El legislador Claudio Viña, integrante de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, anticipó que este miércoles continuará el análisis del proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo. Según adelantó, varios puntos del texto ameritan un estudio minucioso por su impacto institucional y financiero.

Viña fue contundente al evaluar el proyecto: señaló que el esquema presupuestario vigente “parece de la Edad Media” y que la nueva propuesta incluye “artículos peligrosos” que otorgan “herramientas excesivas” al Ejecutivo, razón por la cual la comisión seguirá revisándolos con detalle.

Consultado sobre la redistribución de partidas, afirmó que la dependencia financiera de municipios y comunas “no es una novedad”. “Esto viene desde la época de José Alperovich. En Tucumán hay 93 comunas; es decir, 93 pozos ciegos para reasignar partidas según la voluntad del Ejecutivo provincial”, cuestionó.

El Presupuesto 2026 ronda los $5 billones , con una ampliación del 45,5% respecto del año anterior. Sin embargo, Viña advirtió que, si se toma en cuenta la actualización realizada antes de septiembre, el incremento real sería cercano al 15%.

El legislador remarcó que, con estos montos previstos, “el Ejecutivo no debería volver a solicitar ampliaciones a mitad de año”, una práctica que se volvió habitual en períodos anteriores.

MIRA TAMBIÉN Lanzaron el plan de modernización del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo

La Comisión de Hacienda volverá a reunirse mañana para continuar con el análisis artículo por artículo. Según adelantaron desde el oficialismo y la oposición, el dictamen podría quedar listo la próxima semana para su tratamiento en el recinto.