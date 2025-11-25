Según la información oficial difundida, el Presupuesto 2025 contempla:
-
$157.880 millones para Seguridad
-
$339.810 millones para Salud Pública
-
$138.971 millones para Desarrollo Social
-
$301.929 millones para Educación Pública
Además, establece que el 7,8% del total se destinará a obras públicas y un 3,68% al Poder Legislativo.
En los últimos días, la Comisión de Hacienda aceleró el análisis técnico del proyecto, mientras distintos bloques afinan posiciones en torno a los puntos más sensibles, entre ellos la distribución de recursos y la proyección de gastos en áreas críticas como seguridad, salud y educación.
Una vez firmado el dictamen, la Legislatura quedará en condiciones de convocar a sesión para darle tratamiento definitivo. Desde la conducción del cuerpo aseguran que el objetivo es aprobarlo antes de que finalice noviembre, para asegurar su aplicación plena desde el 1 de enero de 2025.
La discusión del Presupuesto marcará el cierre de un año legislativo intenso y abrirá el camino para la planificación financiera del próximo ejercicio fiscal.