Esta semana podría haber dictamen y se define el día de la sesión para tratar la “ley madre” de la provincia La Legislatura tucumana se encamina a una semana clave: fuentes parlamentarias confirmaron que podría haber dictamen en los próximos días para habilitar el tratamiento del Presupuesto, la denominada ley madre que ordena todas las cuentas y prioridades del Estado provincial. En paralelo, ya se evalúa cuál será la fecha de la sesión especial en la que el cuerpo abordará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Según la información oficial difundida, el Presupuesto 2025 contempla:

$157.880 millones para Seguridad

$339.810 millones para Salud Pública

$138.971 millones para Desarrollo Social MIRA TAMBIÉN Martes caluroso en Tucumán: máxima de 33°C y cielo con nubosidad variable

$301.929 millones para Educación Pública

Además, establece que el 7,8% del total se destinará a obras públicas y un 3,68% al Poder Legislativo.

En los últimos días, la Comisión de Hacienda aceleró el análisis técnico del proyecto, mientras distintos bloques afinan posiciones en torno a los puntos más sensibles, entre ellos la distribución de recursos y la proyección de gastos en áreas críticas como seguridad, salud y educación.

MIRA TAMBIÉN Crimen del policía Lazarte: se define la situación procesal de los acusados

Una vez firmado el dictamen, la Legislatura quedará en condiciones de convocar a sesión para darle tratamiento definitivo. Desde la conducción del cuerpo aseguran que el objetivo es aprobarlo antes de que finalice noviembre, para asegurar su aplicación plena desde el 1 de enero de 2025.

La discusión del Presupuesto marcará el cierre de un año legislativo intenso y abrirá el camino para la planificación financiera del próximo ejercicio fiscal.