El ministro Abad expuso los lineamientos del Presupuesto 2026 Con la presencia de legisladores de todos los bloques, el ministro brindó precisiones sobre los criterios de elaboración del Presupuesto 2026 y las proyecciones macroeconómicas previstas para el próximo ejercicio.

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, presidida por el legislador Carlos Gallia, recibió al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, para avanzar en el análisis del proyecto de Presupuesto General 2026, en un encuentro que contó con la participación de legisladores de todos los bloques.

Previo a la reunión, el ministro Abad fue recibido por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, junto al presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, y el propio Gallia, con quienes mantuvo un diálogo institucional sobre los lineamientos generales de la denominada “Ley Madre”.

La jornada contó con la presencia de los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Manuel Courel, Carlos Najar, Hugo Ledesma, Agustín Romano Norri, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Eduardo Verón Guerra, Raquel Nieva, José Seleme, Walter Berarducci, Carolina Vargas Aignasse, José Cano, Silvia Elías de Pérez, José Macome, Adriana Najar y el prosecretario legislativo Alejandro Martínez, quienes participaron activamente de la ronda de consultas.

El Presupuesto 2026 prevé erogaciones por casi $5 mil billones y un superávit de $708 millones. Según lo expuesto, contempla incrementos en las partidas destinadas a seguridad, salud, educación, desarrollo social y obras públicas, en consonancia con las prioridades de gestión definidas por el gobernador Osvaldo Jaldo.

En ese sentido, el ministro Abad expresó que “venimos todos los años a evacuar las consultas de los legisladores”, y detalló que las principales preguntas giraron en torno a los parámetros de elaboración del presupuesto y a la comparación con el ejercicio anterior.

Aclaró que “no hay disminución de partidas, sino un aumento del 14% respecto de lo ejecutado este año”, subrayando que salud, educación, seguridad y desarrollo social mantienen incrementos superiores al promedio y continúan siendo las áreas prioritarias.

Explicó que, en términos nominales, “salud, por ejemplo, aumenta de 300 mil a 350 mil millones”, y remarcó que se trata de “mucha inversión para sostener los servicios esenciales”.

Respecto al financiamiento de obras, aseguró que “el presupuesto provincial lleva la inversión del 3% al casi 8%, lo que representa unos 450 millones de dólares”, y enumeró obras clave como el Procrear, el Acueducto Vipos, la doble terna Bracho–Villa Quinteros y la remodelación del aeropuerto.

Gallia agradeció la presencia del ministro y destacó que “todas las preguntas fueron contestadas, lo que nos da mayor previsibilidad para llevar el dictamen al recinto el 4 de diciembre”. Explicó que los legisladores contaban con un cuadernillo resumen con los datos principales y que “con la explicación del ministro, la comisión está en condiciones de dictaminar la próxima semana”. Aseguró que existe “un 99% de probabilidad de aprobación”, dado que los legisladores “se fueron conformes y con todas las dudas evacuadas”.

Sobre las consultas realizadas, señaló que se centraron en las bases del cálculo presupuestario, la evolución económica prevista para 2026 y la razonabilidad de las variables macroeconómicas nacionales.

Indicó que “el presupuesto es una hoja de ruta, una previsión que se construye sobre parámetros responsables”, y recordó que los ejercicios anteriores se ejecutaron correctamente.

Fuente: Comunicación Tucumán