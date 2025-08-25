El ministro Abad participará en la Cumbre Mundial de la Bioeconomía El funcionario será parte del congreso internacional que reunirá a líderes políticos, empresarios y diplomáticos para debatir sobre bioeconomía, desarrollo federal y valor agregado en origen.

El ministro de Economía, Daniel Abad, confirmó su presencia en el III Congreso Federal “Argentina Agrega Valor en Origen / Cumbre Mundial de la Bioeconomía”, que tendrá lugar el 25 de agosto en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.

El encuentro reunirá a más de 300 referentes nacionales e internacionales para debatir sobre el futuro productivo de Argentina, la integración de las provincias a las cadenas de valor globales y las oportunidades de inversión. Entre los participantes habrá gobernadores, ministros, empresarios, académicos y representantes diplomáticos de distitnos países como Alemania, Angola, Armenia, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Japón, Jordania, Hungría, India, Italia, China, la Unión Europea, Malasia, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Tailandia, Turquía, Vietnam, la República Democrática del Congo, Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Con un eje puesto en la bioeconomía y el agregado de valor en origen, la cumbre busca impulsar el desarrollo sustentable y la innovación en sectores como la agricultura, la ganadería, la fruticultura, la energía y la economía circular. La participación de Abad reafirma el compromiso de Tucumán con la diversificación productiva y la apertura de nuevos mercados.