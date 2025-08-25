La Florida: el humo afectó la circulación en la ruta 312 Mientras se realizaban tareas de sofocación de un incendio registrado en la localidad de Alderetes, personal interviniente advirtió la presencia de un nuevo foco de incendio en la zona de La Florida, a la vera de la ruta 312.

Al llegar al lugar, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Fiscal constataron que el humo afectaba la normal circulación de vehículos, por lo que se dio aviso inmediato a personal de Delitos Rurales de la policía de la provincia. De manera simultánea, dotaciones de bomberos ya se encuentran trabajando en la zona para controlar las llamas y evitar su propagación.

La quema de cañaverales y pastizales constituye un delito ambiental severamente penado por la legislación vigente, por lo cual desde el Ministerio Fiscal se reiteró la importancia de que la ciudadanía colabore denunciando estos hechos de manera inmediata a través de las vías habilitadas a tal fin, entre ellas la línea telefónica 381 319 5131. Cada denuncia ayuda a prevenir daños mayores y a resguardar la seguridad de toda la comunidad.