El abogado del Arzobispado habló sobre el caso del sacerdote denunciado por abuso El Arzobispado lo suspendió y se inició una investigación penal y eclesiástica.

Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales una grave denuncia por presunto abuso sexual contra un sacerdote tucumano. El mensaje, publicado por la propia víctima, acusa a Eduardo Roque López y señala que los hechos ya fueron denunciados tanto ante la justicia penal como ante la Iglesia.

El abogado del Arzobispado de Tucumán, Juan Robles, se refirió a la denuncia contra un sacerdote por presunto abuso sexual y explicó cuáles fueron los pasos que siguió la Iglesia tras recibir el testimonio de la víctima. Según aseguró, el caso ya fue puesto en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras se lleva adelante una investigación canónica en paralelo.

“Nosotros recibimos la denuncia en el marco del protocolo que estableció el Arzobispado en 2019. La persona se presentó ante la comisión para la protección de personas vulnerables, fue escuchada por una psicóloga y, ese mismo día, informamos el caso a la Justicia”, explicó Robles. La comisión, creada por monseñor Carlos Sánchez, tiene como objetivo recepcionar y canalizar este tipo de situaciones de manera inmediata.

Robles detalló que, si bien no tienen acceso a la investigación penal porque no son parte del proceso, el rol de la Iglesia en estos casos es notificar de inmediato al sistema judicial y colaborar con cualquier requerimiento. “Nosotros no investigamos, solo informamos a la Fiscalía para que tome intervención”, remarcó.

Además, el abogado indicó que el sacerdote denunciado fue suspendido preventivamente del ejercicio público del ministerio. “Eso significa que no puede celebrar misas ni tener contacto con comunidades parroquiales mientras se sustancia la investigación”, señaló.

Consultado sobre el proceso interno, Robles explicó que también se abrió una investigación canónica, conforme al Código de Derecho Canónico, y que ambas vías —la judicial y la eclesiástica— avanzan por separado pero sin contradicciones. “No puede haber fallos que se contradigan, por eso muchas veces se avanza de manera paralela, cuidando esa coherencia entre ambas jurisdicciones”, agregó.

El abogado también remarcó que la Iglesia ofrece contención a las víctimas, tanto a través de la escucha inicial como mediante orientación hacia profesionales de la salud mental. “Nuestra preocupación es evitar la revictimización. Siempre en estos casos se actúa con una psicóloga y se brinda acompañamiento en lo que se pueda”, afirmó.

Finalmente, Robles subrayó que, en su experiencia, no es habitual enfrentar casos como este, pero que cuando ocurren, el Arzobispado actúa de forma inmediata y pone todos los recursos institucionales a disposición de la Justicia.