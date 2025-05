Grave denuncia en la provincia contra un sacerdote por presunto abuso sexual El Arzobispado lo suspendió y se inició una investigación penal y eclesiástica.

Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales una grave denuncia por presunto abuso sexual contra un sacerdote tucumano. El mensaje, publicado por la propia víctima, acusa al presbítero Eduardo Roque López, actualmente designado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tafí del Valle, y señala que los hechos ya fueron denunciados tanto ante la justicia penal como ante la Iglesia.

“No voy a permitir que nadie compre mi silencio ni el daño que me causó la Iglesia, cómplice del Arzobispado, encubriendo a un abusador”, afirma el texto, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, relata que López no solo habría abusado sexualmente de ella, sino que también mantuvo una relación amorosa con su madre cuando estaba destinado en la parroquia San Ramón Nonato.

“Usó métodos de extorsión y me manipulaba para que me quedara callada”, sostiene en su testimonio. La denunciante exige que el sacerdote sea destituido de su ministerio y convoca a la sociedad a no guardar silencio ante estos hechos.

Ante la repercusión pública del caso, la Arquidiócesis de Tucumán emitió este lunes un comunicado oficial en el que confirma haber recibido la denuncia y detalla las acciones adoptadas. “En cumplimiento de los protocolos, se ha realizado inmediatamente la denuncia correspondiente en el fuero penal. Se ha suspendido al sacerdote del ejercicio público del ministerio mientras dure la investigación. Y se ha determinado iniciar una investigación canónica”, señala el texto firmado por el arzobispo Carlos Sánchez.

La Iglesia tucumana aseguró, además, que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a estas situaciones y reafirmó su compromiso con “la protección y el cuidado de los menores y adultos vulnerables”, actuando con “transparencia y centralidad en las víctimas”.

Con la investigación judicial en curso y el proceso canónico en marcha, el caso vuelve a poner en foco las denuncias por abusos dentro del ámbito eclesiástico y el rol que deben asumir las instituciones frente a situaciones de esta gravedad.