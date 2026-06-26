El puente peatonal de avenida Benjamín Aráoz será removido por riesgo estructural Los trabajos se realizarán durante la noche de este viernes 26 de junio, a partir de las 22 h, para minimizar el impacto sobre el tránsito vehicular. La estructura presenta grietas y deterioro avanzado. Técnicos del Municipio señalan que agotó su vida útil tras casi 50 años desde su construcción.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán removerá durante la noche de este viernes el puente peatonal ubicado sobre avenida Benjamín Aráoz, frente al Lago San Miguel y en las inmediaciones de la intersección con avenida Papa Francisco, debido al avanzado deterioro estructural que presenta y al riesgo que implica para peatones y conductores.

La intervención se realizará en horario nocturno, a partir de las 22 h de este viernes 26 de junio, con el objetivo de reducir las complicaciones en una de las principales vías de acceso a la ciudad. Durante las tareas habrá cortes y desvíos de tránsito que se informarán en las próximas horas, además de un operativo especial de seguridad coordinado por distintas áreas municipales. El tránsito vehicular estará normalizado en las primeras horas de este sábado 27.

Para ultimar detalles de la intervención, hubo reuniones de coordinación entre autoridades de distintas áreas operativas del Municipio y técnicos de la empresa contratista Tensolite, que estará a cargo de la completa remoción de la estructura. En ese marco, se definieron aspectos vinculados a la seguridad, logística, circulación vehicular y ejecución de los trabajos.

El puente conecta actualmente el Parque 9 de Julio con el Parque Sur, en un sector de intensa circulación de peatones y vehículos debido a la proximidad de la Terminal de Ómnibus, clubes deportivos, establecimientos educativos y otros espacios recreativos.

MIRA TAMBIÉN Felipe Sosa quedó imputado como único autor del femicidio de Érika Álvarez

De acuerdo con el informe técnico elaborado tras una inspección visual de la estructura, se detectaron numerosas patologías que comprometen seriamente su estabilidad. Entre ellas se encuentran fisuras y grietas en distintos sectores, corrosión de armaduras expuestas, pérdida de recubrimientos de hormigón, deterioro de las losas de circulación peatonal y daños en las barandas de protección.

Los especialistas también advirtieron que los apoyos del puente habrían perdido componentes fundamentales para su correcto funcionamiento, lo que provocó que la estructura dejara de absorber adecuadamente los movimientos para los cuales fue diseñada.

El informe señala además que existen grietas de importancia en el volado del apoyo sur, una situación que genera un escenario de riesgo significativo.

A ello se suma un factor considerado determinante por los técnicos, como es la falta de documentación original sobre el diseño y construcción de la obra. Según se detalla en el estudio, no existen registros que permitan conocer el cálculo estructural del puente ni las características técnicas de su ejecución, lo que impide realizar verificaciones más precisas sobre su capacidad resistente.

Los profesionales del Municipio a cargo del estudio remarcaron además que las patologías detectadas corresponden únicamente a una inspección visual, por lo que no puede descartarse la existencia de daños internos no visibles.

Otro de los factores señalados es la ausencia de tareas de mantenimiento adecuadas a lo largo de los años. El informe concluye que la estructura presenta un importante grado de deterioro acumulado y que no recibió las intervenciones necesarias para garantizar su conservación.

MIRA TAMBIÉN Clima en Tucumán: el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de junio

A ello se suma que el puente tiene una antigüedad cercana a los 50 años, por lo que, según la evaluación técnica, se encuentra próximo al agotamiento de su vida útil.

“Las patologías estructurales críticas, un importante grado de deterioro, la falta de mantenimiento, ningún antecedente técnico, una forma inapropiada de la cáscara y el agotamiento de la vida útil impiden constatar que el puente tenga la debida capacidad de carga para su servicio en operación”, sostiene el informe.

Por ese motivo, los especialistas concluyeron que la única decisión aconsejable es la remoción total de la estructura, a los fines de eliminar cualquier riesgo para las personas que circulan por el puente o permanecen en sus inmediaciones y garantizar la seguridad en una zona que concentra diariamente una importante actividad recreativa, deportiva, educativa y de tránsito vehicular.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron a un hombre acusado de acosar sexualmente a adolescentes

Horarios del operativo y cortes de tránsito

Las tareas para desmontar y retirar la pasarela peatonal deteriorada y fuera de uso ubicada sobre avenida Benjamín Aráoz, entre avenida Papa Francisco e Irineo Leguisamo, comenzarán este viernes a las 22 h.

El horario nocturno fue dispuesto debido al intenso tráfico vehicular durante el día en ese sector, por lo que se busca una mínima interferencia con la actividad habitual.

Para concretar esta tarea, está planificado el empleo de dos grúas de 80 toneladas de capacidad de izamiento, un equipo demoledor, pala cargadora y bateas para retiros de escombros y material.

A las 22 h de este viernes, se realizará una primera interrupción y desvío de tránsito con la asistencia de personal especializado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la mano sur de la avenida Benjamín Aráoz (sentido oeste-este), a la altura de la intersección con avenida Papa Francisco.

A continuación, se procederá a realizar otro corte e interrupción con la asistencia de personal municipal en la mano Norte de la avenida Benjamín Aráoz (sentido este oeste), a la altura de Irineo Leguisamo, en el sector de acceso al Hipódromo.

Una vez interrumpido el tránsito vehicular y peatonal en la zona, se posicionarán una grúa en cada mano de la avenida, levantarán el puente desde ambos extremos y se depositará la estructura en la calzada norte, sobre el pavimento.

Luego, al retirarse las grúas, se reestablecerá el tránsito en la mano sur de la avenida Benjamín Aráoz, en el sentido oeste este.

Los trabajos continuarán en la mano norte de la avenida Benjamín Aráoz, donde se demolerá la estructura retirada y se quitarán los restos en camiones batea para despejar el área.

Cuando se terminen con los trabajos de demolición y limpieza de la calzada, se retirarán los equipos empleados y finalmente se reestablecerá el tránsito en la mano norte de avenida Benjamín Aráoz (sentido este-oeste), con lo cual el funcionamiento del tráfico vehicular en esa arteria continuará normalmente.

El tiempo estimado para concretar todas las operaciones mencionadas es de 6 horas, por lo que los trabajos estarían finalizados en las primeras horas del sábado 27 de junio.

Los trabajos restantes de demolición de las rampas de la estructura no interferirán con el tránsito vehicular y solamente se realizará una señalización si es necesario tomar recaudos para evitar daños a automóviles. En cambio, el tránsito peatonal estará interrumpido totalmente en la zona hasta que se termine la remoción de toda la estructura. Estos trabajos demandarán un máximo de 5 días.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán