El RASE sigue abierto: la Defensoría del Pueblo llama a inscribirse para evitar tarifas plenas En las últimas semanas, muchos usuarios reportaron un significativo aumento en el costo de las boletas del servicio eléctrico.

En medio de las constantes quejas por los elevados montos en las boletas de electricidad, la Defensoría del Pueblo de Tucumán, encabezada por Eduardo Cobos, busca llevar alivio a los hogares tucumanos, recordando que el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) sigue disponible para quienes cumplan con los requisitos.

Cobos aclaró que el RASE no ha cerrado, desmintiendo rumores de su finalización, y que aún está abierto de manera indefinida. Sin embargo, subrayó que lo que sí terminó es el subsidio automático para aquellos que no se inscriban. “A partir del 4 de septiembre, aquellos que no se inscriban y no sean reconocidos como jubilados, beneficiarios de ayudas sociales o que ganen menos de 950.000 pesos, pagarán la tarifa plena, conocida como tarifa N1, como si fueran usuarios de alto poder adquisitivo”, explicó.

El Defensor del Pueblo también destacó que las inscripciones han caído drásticamente en las últimas semanas, pasando de más de 1.500 personas atendidas por día a tan solo 150. La falta de información clara y el miedo a la tecnología han sido algunos de los factores que contribuyeron a que más de 82.000 personas en Tucumán aún no hayan completado el trámite, siendo muchos de ellos jubilados.

Para facilitar el acceso al subsidio, la Defensoría ha abierto una sede en San Martín 223, donde se brinda asistencia personalizada a quienes no puedan gestionar la inscripción a través de la aplicación Mi Argentina. “No queremos que nadie que tenga derecho al subsidio quede sin él por falta de información o por temor a usar la tecnología”, afirmó Cobos, invitando a los tucumanos a acercarse a la Defensoría o a sus comunas y municipios para recibir asistencia.

Finalmente, Cobos advirtió que, de no inscribirse, muchos usuarios se verán afectados por el incremento de tarifas, que podría ser aún mayor el próximo año, alcanzando un 20% adicional para igualar los precios internacionales.

Cómo inscribirse en el RASE:

Tener acceso a la aplicación Mi Argentina.

Presentar el DNI y la boleta de electricidad.

También pueden realizar el trámite en la Defensoría del Pueblo o en su municipio/comuna.