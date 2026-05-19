El gobernador Jaldo hizo referencia a las gestiones por el gas para las industrias El mandatario tucumano remarcó que tanto el Estado provincial como el nacional mantienen un rol de mediación y acompañamiento institucional para sostener la actividad industrial tucumana.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió sobre las gestiones que impulsa el Gobierno de Tucumán ante la Nación para asegurar el abastecimiento de gas destinado al sector industrial de la provincia.

El mandatario explicó que representantes de distintos sectores industriales participaron de reuniones con autoridades nacionales junto al ministro de Economía y Producción de la Provincia, Daniel Abad, con el objetivo de analizar alternativas frente a las restricciones existentes.

“Fueron de la Unión Industrial representando a los cañeros, fueron de ACNOA representando a los citrícolas y también participaron otras industrias acompañando a nuestro ministro de Economía que se reunieron con autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación”, señaló.

En ese sentido, Jaldo confirmó que el norte del país atraviesa dificultades en materia de provisión de gas natural y sostuvo que las conversaciones continúan para encontrar soluciones.

MIRA TAMBIÉN El Ministerio de Educación publicó un comunicado sobre el acuerdo con alumnos de la Escuela Normal

“Efectivamente, el norte tiene problemas de provisión de gas natural y en eso es lo que estamos conversando en estos momentos”, dijo, en referencia a un encuentro celebrado ayer con industriales tucumanos en el Ministerio de Economía y Producción de Tucumán convocada por su titular Abad.

El gobernador explicó además que, en el actual contexto de desregulación del mercado energético, gran parte de las negociaciones se desarrollan entre actores privados vinculados a la producción y comercialización del gas.

“Hoy, con esto de la desregulación, no tiene mucho que ver el Gobierno nacional, sino quienes producen y comercializan el gas. Es una relación comercial entre privados”, expresó.

MIRA TAMBIÉN Los alumnos de la Escuela Normal lograron un compromiso oficial

No obstante, remarcó que tanto el Estado provincial como el nacional mantienen un rol de mediación y acompañamiento institucional para sostener la actividad industrial tucumana.

“Bajo ningún punto de vista nosotros le vamos a sacar el cuerpo a esta negociación. Vamos a acompañar a todas las industrias tucumanas hasta que podamos conseguir esa indispensable fuente de energía que es el gas natural para nuestras industrias”, concluyó el mandatario.

Por otro lado, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, explicó que el sistema de provisión de gas atraviesa una situación compleja por la diversidad de actores que intervienen en la cadena y por factores vinculados a la infraestructura energética nacional.

MIRA TAMBIÉN Alumnos de la Escuela Normal tildaron de “mentirosa” a la ministra Susana Montaldo

“En este momento estamos trabajando. El tema gas es un tema complicado porque tiene toda una estructura: tiene el productor, el transportista, el distribuidor, el comercializador; tiene gas de Vaca Muerta, tiene gas del norte y tiene GNL que se regasifica. Es un mercado heterogéneo y el Gobierno nacional quitó subsidios y, por otro lado, no se terminó la reversión del gasoducto norte-sur”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, indicó que el Gobierno provincial realizó gestiones para encontrar alternativas que permitan garantizar el abastecimiento para las industrias citrícola y azucarera.

“Estamos trabajando sobre eso. El Gobierno está haciendo gestiones para tratar de encontrar vías en cualquiera de los esquemas de comercialización para que la industria, tanto citrícola como azucarera, pueda contar con el gas suficiente”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Un joven perdió la vida en un incendio en Los Nogales

El titular de la cartera económica señaló además que el suministro aún no se encontró plenamente asegurado, aunque precisó que la Provincia trabajó para minimizar eventuales restricciones.

“No está asegurado el suministro, pero estamos trabajando para que, si tiene que haber corte, sea el menor corte posible o en los días de temperaturas más bajas”, expresó.

Asimismo, Abad indicó que el Gobierno nacional mantuvo diálogo con las provincias sobre la situación energética y explicó que una de las dificultades respondió a la falta de finalización de las obras vinculadas al transporte del gas proveniente de Vaca Muerta.

“Cuando no hay caño para que venga el gas de Vaca Muerta, no va a venir hasta que se termine la obra”, manifestó.

Por último, el ministro señaló que el incremento internacional del precio del GNL, producto del conflicto en Medio Oriente, impactó sobre los costos energéticos y limitó alternativas de abastecimiento para el sector industrial.

“El GNL, que es el gas licuado y regasificado, hoy tiene un precio muy elevado por la situación internacional, lo cual resulta inaccesible para la industria. Estamos buscando soluciones intermedias y trabajando en un esfuerzo conjunto con todos los sectores”, declaró.

Sobre el gas de Bolivia explicó que el país vecino tiene priorizado el gas de venta a Brasil y a un costo elevado.

“Estamos viendo todas las alternativas, vamos a agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance para que pueda fluir el gas al norte argentino”, cerró.

Fuente Comunicación Tucumán