El sector bioenergético celebra la habilitación para aumentar el corte de bioetanol en naftas La medida del Gobierno nacional permite elevar la mezcla hasta el 15% y es considerada clave para reducir importaciones, fortalecer la industria local y avanzar hacia una matriz energética más sustentable.

La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino expresaron su respaldo al anuncio del Gobierno nacional que establece una nueva especificación técnica para las naftas, habilitando la posibilidad de incrementar el corte de bioetanol hasta el 15% (E15). La decisión alcanza a un parque automotor que se encuentra en condiciones de utilizar esta mezcla, según lo respaldan diversos estudios técnicos de alcance internacional elaborados por organismos especializados, tal como se detalla en la resolución oficial.

Desde ambas entidades destacaron que se trata de una medida relevante para avanzar hacia una matriz energética más diversificada, con mayor participación de energía producida en el país. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa también representa una respuesta concreta frente al contexto internacional de alta volatilidad en los precios del petróleo.

El incremento del corte de bioetanol implica sustituir combustibles fósiles importados por energía renovable de origen nacional, lo que contribuye directamente a reducir la dependencia externa, preservar divisas y amortiguar el impacto de los shocks internacionales sobre la inflación.

Actualmente, la Argentina cuenta con una industria de bioetanol consolidada y eficiente, con una producción cercana a 1,2 millones de metros cúbicos anuales. Además, dispone de capacidad instalada suficiente para incrementar la producción en el corto plazo sin necesidad de realizar nuevas inversiones.

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En términos técnicos, el bioetanol cumple un rol fundamental como mejorador natural de octanaje, elevando la calidad de las naftas y favoreciendo una combustión más eficiente en los motores. A su vez, su mayor utilización genera beneficios ambientales al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte.

El avance hacia el E15 también alinea a la Argentina con tendencias internacionales y regionales, donde los biocombustibles ganan protagonismo en la matriz energética. Países como Brasil y Paraguay ya han demostrado que mayores niveles de mezcla contribuyen a mejorar la seguridad energética y a fortalecer el desarrollo productivo.

Asimismo, desde el sector señalaron que la medida tendrá un impacto positivo en las economías regionales, al incrementar la demanda de materias primas como el maíz y la caña de azúcar, dinamizar la actividad industrial y generar empleo en distintas provincias.

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“Este es un paso importante para aprovechar plenamente el potencial de la bioenergía en la Argentina. Contamos con los recursos, la capacidad industrial y el conocimiento para avanzar en este camino”, afirmaron desde ambas entidades.

Finalmente, destacaron que el E15 representa una oportunidad concreta para producir más energía en el país, generar empleo y avanzar hacia un sistema energético más competitivo, sustentable y con desarrollo federal.