La Policía de Tucumán incautó más de 25 kilos de cocaína en Cabo Vallejo Por el hecho, en el que intervino el Juzgado Federal Nº 2, no hubo detenidos.

En el marco de las políticas de seguridad impulsadas para combatir el narcotráfico, efectivos de la Dirección General de Unidades Especiales realizaron un importante procedimiento en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1371.

El operativo se llevó a cabo este viernes 27 de marzo, en el contexto del “Operativo Lapacho 2026”, donde el personal policial logró el secuestro de 25 envoltorios rectangulares que contenían una sustancia blanquecina pulverulenta, compatible con cocaína, con un peso total de 25 kilogramos con 71 gramos.

El director general de Unidades Especiales, Walter Fabio Ferreyra, destacó la magnitud del procedimiento y explicó las particularidades del accionar delictivo: “Es un gran procedimiento, un gran golpe al narcotráfico. En este caso, los delincuentes no utilizaron la ruta, sino que intentaron evadir los controles circulando por la zona del monte, hacia el este del puesto fronterizo”, señaló.

Tras asegurar los elementos, se constató la presencia de los paquetes con estupefacientes.

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“Se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, y por disposición del juzgado se realizaron las actas, registros fotográficos y el traslado de los bultos para la intervención de Drogas Peligrosas, que realizará las pruebas de campo y el pesaje correspondiente”, agregó. En la causa interviene el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del doctor Alberto Zelaya.

Ferreyra también se refirió a las modalidades utilizadas por las organizaciones delictivas: “Lo que buscan es evadir los controles de cualquier manera. A veces utilizan dobles fondos o simulaciones, pero en esta oportunidad optaron por el monte. No se pudo determinar si el destino era nuestra provincia o el traslado hacia otra jurisdicción, ya que no hay detenidos”, indicó.

Finalmente, el funcionario remarcó que los operativos continuarán de manera sostenida: “Se está redoblando el esfuerzo del personal policial en todos los puestos fronterizos, en el marco del Operativo Lapacho, con el objetivo de erradicar el ingreso y la comercialización de drogas en la provincia”, concluyó.

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