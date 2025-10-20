El tiempo en Tucumán: Calor intenso, humedad y lluvias hacia el fin de semana La provincia de Tucumán vivirá días agobiantes en el arranque de la semana, con temperaturas elevadas y alta humedad. Pero el panorama comenzará a cambiar a medida que se acerque el fin de semana, según adelantó el profesor de Geografía y observador meteorológico Cristofer Brito.

“Arrancamos con jornadas muy cálidas y húmedas, con máximas que oscilarán entre los 28 °C y 34 °C. El martes y, especialmente, el miércoles serán los días más calurosos”, explicó Brito.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse a partir del jueves, cuando se espera un aumento de la nubosidad. “El viernes estará inestable, con chances de algunas lluvias o tormentas aisladas”, anticipó el especialista.

El alivio llegará durante el fin de semana. “Todo indica que habrá un descenso de temperatura y un ambiente más fresco o agradable. El domingo, día de votaciones, podrían registrarse algunas lloviznas aisladas”, agregó.

Así, Tucumán atravesará una semana marcada por los contrastes: calor sofocante en los primeros días y un cierre más otoñal, con humedad y probabilidad de lluvias.