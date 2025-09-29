El clima en Tucumán: así se despide septiembre y comienza octubre El observador meteorológico Cristofer Brito brindó el pronóstico para el cierre de septiembre y el inicio de octubre en Tucumán. La semana estará marcada por variaciones de nubosidad, algunas lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 15° y los 31°.

Pronóstico extendido:

Lunes 29: Cielo despejado a parcialmente nublado, mínima de 15° y máxima de 30°.

Cielo despejado a parcialmente nublado, mínima de 15° y máxima de 30°. Martes 30: Inestabilidad con chaparrones intermitentes desde la mañana hasta la tarde. Mejoras temporarias. Mínima de 16° y máxima de 22°.

Inestabilidad con chaparrones intermitentes desde la mañana hasta la tarde. Mejoras temporarias. Mínima de 16° y máxima de 22°. Miércoles 01: Nubosidad variable, con lloviznas en el pedemonte y probabilidades de precipitaciones débiles en la llanura baja por la noche. Mínima de 16° y máxima de 23°.

Nubosidad variable, con lloviznas en el pedemonte y probabilidades de precipitaciones débiles en la llanura baja por la noche. Mínima de 16° y máxima de 23°. Jueves 02: Condiciones estables, cielo mayormente despejado. Mínima de 15° y máxima de 27°.

Condiciones estables, cielo mayormente despejado. Mínima de 15° y máxima de 27°. Viernes 03: Jornada cálida y soleada, mínima de 16° y máxima de 31°.

Para el fin de semana, se espera un sábado 04 con tiempo cálido y sin lluvias, mientras que el domingo 05 llegaría con un descenso de temperatura y algunas precipitaciones.

Brito destacó que las lluvias previstas serán beneficiosas para la región, ya que contribuirán a limpiar la atmósfera y a mejorar la calidad del aire tras semanas afectadas por polvo y humo en suspensión.