¿Llega la tormenta de Santa Rosa a Tucumán? El profesor de Geografía y observador meteorológico Cristofer Brito aclaró que la tradicional tormenta de Santa Rosa no tendrá un gran impacto en la provincia.

Brito explicó que, a diferencia de otras regiones del país, en Tucumán no se registrará una ciclogénesis fuerte. Lo que podría presentarse es algo de viento zonda en los valles y, de manera aislada, tormentas débiles entre la noche del sábado y la mañana del domingo. La probabilidad de lluvias es del 40%, por lo que, según remarcó, “hay más chances de que no se dé a que sí”.

El especialista también recordó que la tormenta de Santa Rosa es más un mito popular que una certeza climática. “Un estudio del Servicio Meteorológico Nacional determinó que, entre 1970 y 2020, el fenómeno solo se presentó en Buenos Aires en el 52% de los casos, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. En el resto del país, especialmente en el oeste, la falta de humedad reduce aún más las probabilidades”, señaló.

Respecto a la próxima primavera, anticipó que en Tucumán se esperan temperaturas levemente superiores al promedio y lluvias más frecuentes que en años anteriores, lo que marcará una temporada más cálida y húmeda.

Finalmente, Brito comentó que fenómenos recientes en Amaicha del Valle evidencian cambios en los patrones de precipitaciones: “Antes llovía muy poco, pero en los últimos años los vecinos registraron más lluvias e incluso episodios de granizo, lo que obligó a adaptar las construcciones con techos y canaletas que antes no eran necesarios”.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy la mínima en la provincia será de 11 grados y la máxima alcanzará los 29 grados, con una jornada plenamente soleada.