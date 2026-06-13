El Tribunal de Faltas habilita una nueva vía online de consulta para gestionar infracciones La herramienta permite consultar multas, obtener cupones de pago con descuento, iniciar descargos y verificar infracciones vehiculares sin necesidad de concurrir personalmente a las oficinas, a través de WhatsApp. Fue desarrollada íntegramente con recursos propios y software libre.

El Tribunal Municipal de Faltas de San Miguel de Tucumán lanzó un nuevo sistema de atención ciudadana a través de WhatsApp que permite realizar distintos trámites vinculados a infracciones de tránsito de manera remota, ágil y sin necesidad de asistir presencialmente a las oficinas en una primera instancia.

La herramienta, desarrollada íntegramente por la Sección Cómputos e Informática del organismo, busca agilizar la atención al público y facilitar el acceso de los vecinos a los servicios que presta el Tribunal mediante una plataforma de uso cotidiano como WhatsApp, a través del número 3813626598.

La presentación oficial del nuevo canal de atención se realizó este viernes en la sede del organismo, en el marco de una actividad encabezada por la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, quien destacó que la iniciativa forma parte de la política de modernización impulsada por la intendente Rossana Chahla. “Ella siempre está atenta y busca que el servicio al vecino sea muy cercano, ágil, atento y también de una manera prolija”, expresó Giuliano.

La funcionaria explicó que el nuevo sistema permitirá a los vecinos obtener información antes de concurrir a las oficinas y resolver múltiples consultas de manera remota. “Estamos incorporando un canal de WhatsApp que tiene una atención a través de voz y después una atención personalizada que va a agilizar los trámites que se hacen en el marco de este Tribunal Municipal”, señaló.

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Giuliano resaltó además que la herramienta apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso a los servicios municipales. “Los trámites se pueden hacer descentralizados vía WhatsApp, vía teléfono celular, que hoy es como una extensión de nuestra mano. Como siempre, la intendenta piensa en los vecinos de San Miguel de Tucumán y hace que la experiencia del vecino sea cada día más agradable”, sostuvo.

La secretaria de Gobierno informó que el servicio comenzó a funcionar desde este viernes. “Este servicio está vigente desde el día de hoy para poder utilizarlo, consultar, y todo el equipo del Tribunal de Faltas está preparado para responder de la mejor manera”, afirmó.

A través de este sistema, los ciudadanos podrán consultar el estado de sus actas de infracción, obtener el cupón de pago voluntario con el beneficio del 50% de descuento, verificar si un vehículo registra multas pendientes e iniciar el trámite para presentar descargos ante el juzgado de tránsito correspondiente.

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Cómo funciona el sistema

El funcionamiento es sencillo. Al comunicarse con el número habilitado por el Tribunal, el usuario es recibido por un asistente virtual que solicita información básica, como DNI, apellido y nombre. Luego, el sistema ofrece distintas opciones de gestión y guía al ciudadano durante todo el proceso.

El director Administrativo del Tribunal Municipal de Faltas, Matías Balardini, explicó que la medida se enmarca en el proceso de digitalización que viene impulsando el municipio. “Siguiendo los lineamientos de gestión de la intendenta Rossana Chahla y desde la Secretaría de Gobierno, en ese afán de despapelizar, digitalizar y facilitar los trámites al vecino, estamos presentando un canal de atención por WhatsApp para que el vecino no necesite venir al Tribunal de Faltas”, indicó.

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El funcionario detalló que, ante una infracción o una notificación recibida en el domicilio, el ciudadano podrá gestionar toda la información desde su teléfono celular. “Directamente puede comunicarse por teléfono, consultar con algunos datos personales que le pide un bot que ya está instalado y funcionando. Desde el Tribunal se recepciona ese pedido y se le informa si tiene una infracción, qué tipo de infracción es, el monto a pagar y los canales de pago habilitados, sin necesidad de concurrir a las distintas delegaciones”, explicó.

Entre las alternativas disponibles se encuentran la gestión de actas de infracción y emisión de cupones de pago, la consulta de infracciones asociadas a una patente y el inicio de trámites de descargo. Una vez completados los datos requeridos, la consulta es derivada automáticamente al operador correspondiente, quien responde dentro del mismo chat de WhatsApp.

Nuevos servicios

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Balardini adelantó además que en los próximos días se incorporarán nuevos servicios digitales. “La próxima semana o, a más tardar, en quince días, se va a estar habilitando la emisión de libre deuda tanto de Catastro como de Tránsito para que la gente pueda hacer todo de manera digital y ya no tenga que venir al Tribunal”, anunció.

Respecto del funcionamiento de la plataforma, destacó que el desarrollo fue realizado íntegramente por personal municipal utilizando herramientas de software libre y código abierto. “El desarrollo de esta herramienta no le salió un peso a la Municipalidad. Se trabajó con herramientas totalmente gratuitas y con personal propio del municipio”, remarcó.

Desde el Tribunal señalaron que el sistema combina automatización con atención personalizada, permitiendo brindar respuestas precisas, mantener un registro histórico de cada gestión y garantizar la trazabilidad de las consultas realizadas por los usuarios.

En una primera etapa, el servicio funcionará con atención personalizada de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. No obstante, los vecinos podrán enviar consultas en cualquier momento. “Las consultas quedan registradas en el sistema y se van evacuando por orden de llegada”, concluyó Balardini.