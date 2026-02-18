Tucumán consolidó un exitoso fin de semana largo entre el 14 y el 16 de febrero, registrando un impacto económico estimado en $8 mil millones. Según datos del Observatorio Turístico, la provincia recibió a 67 mil visitantes bajo diversas modalidades de alojamiento, con una ocupación del 91% en sus principales destinos.

El informe destaca que los destinos de naturaleza y villas veraniegas fueron los grandes protagonistas: El Cadillal alcanzó una ocupación plena del 99%, seguido de cerca por Tafí del Valle con el 95%, San Pedro de Colalao con el 87%, y San Javier con el 76%.

Sobre el balance de estas jornadas, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó: “Estos números reflejan el acierto de una gestión que, bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, apuesta por una agenda diversa y de calidad. Ver destinos con ocupación plena y miles de familias disfrutando de nuestros festivales, de la náutica y de nuestra cultura ancestral nos confirma que el turismo es un motor fundamental para dinamizar la economía de cada rincón de la provincia”.

Una agenda de eventos multitudinarios

El éxito de la convocatoria estuvo respaldado por una variada oferta de actividades que atrajo tanto a tucumanos como a turistas regionales y nacionales. Entre los hitos del fin de semana se destacaron:

Fiesta Nacional de la Pachamama (Amaicha del Valle): Una multitud acompañó la reelección de Doña Eva Pastrana de Arréguez como Madre Tierra, en una celebración que unió rituales ancestrales con el color del carnaval.

Carnaval de la Familia “Gladys Medina” (El Cadillal): Pese a la llovizna, miles de personas disfrutaron de una cartelera de lujo con Sergio Galleguillo y Christian Herrera, reportándose filas de vehículos de más de 7 kilómetros para ingresar a la villa.

Corsos de Aguilares: La “Capital del Carnaval” brilló con el desfile de comparsas que convocó a miles de espectadores en el sur de la provincia.

Mega Peña Carnavalera (San Javier): Un encuentro que hizo vibrar a una multitud en el cerro con música y tradiciones en un entorno natural privilegiado.

Campeonato Argentino de Vela en Altura (Dique La Angostura): El evento reunió a veleristas de todo el país en un escenario único a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Desfile Moda Show (Hotel Waynay Killa): Un evento que integró diseño y cultura con la participación de modelos de Sandra Centurión, transmitido en vivo para fortalecer el comercio y el turismo local. Festival Cervecero en Raki: Una propuesta joven y dinámica que convocó a cientos de personas en el predio de Yerba Buena.

Lo que viene: La agenda no se detiene

Tras un fin de semana de gran intensidad, Tucumán se prepara para mantener el ritmo con importantes eventos programados para los próximos días.

El evento central será la 56° Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle, que ya genera grandes expectativas con su cartelera oficial:

Viernes 20: El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera y Los Bybys.

Sábado 21: Las Voces de Orán, Q’ Lokura y El Chaqueño Palavecino.

Domingo 22: Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo y Los Herreras.

Asimismo, los amantes del deporte tendrán una cita imperdible con el desafío de rural bike “La Vuelta al Valle”, una competencia que recorrerá los imponentes paisajes de altura, reafirmando el posicionamiento de Tucumán como capital del turismo deportivo y cultural.