La Provincia convocó a los representantes de los gremios estatales con el objetivo de avanzar en el diálogo, evaluar la situación de los trabajadores y analizar una recomposición salarial.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, explicó que se confeccionó un cronograma de reuniones que se desarrollarán entre el viernes 20 y el martes 24 de febrero.

De acuerdo al esquema establecido, el viernes 20 de febrero las reuniones comenzarán a las 8.30 con el Frente Gremial Docente; a las 10.00 será el turno de UPCN; a las 11.00 ATE; a las 12.00 el Frente Gremial Estatal; y a las 13.00 la Unión Gremios Estatales.

El lunes 23 de febrero los encuentros continuarán con los gremios del área de salud: a las 8.30 ATSA; 9.30 SUMAR; 10.30 AME; 11.30 SITAS; y a las 13.00 UPCN (salud) y ATE (salud). En horas de la tarde, será el turno del Subsidio de Salud y se reunirán a las 17.30 ATEPySS; 18.30 UPCN; 19.30 ATE; y 20.30 SEIPySST y SUTEP.

Finalmente, el martes 24 de febrero será el turno de los sectores de seguridad y organismos descentralizados: a las 9.00 Policía; 10.00 Vialidad; 11.00 IPV; y 12.00 SEPAPyS.