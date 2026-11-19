Encontraron a una joven de 27 años sin vida en el interior de una vivienda La Policía investiga el crimen de una mujer que se registró en el barrio La Cerámica, en Lastenia, al este de la capital tucumana. La víctima habría fallecido después de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza.

Según los primeros datos, al menos dos desconocidos ingresaron a un domicilio de esa localidad. En la casa se encontraban una joven de 27 años, un adolescente de 14 y un niño de seis.

Al parecer, los ocupantes de la vivienda, al escuchar ruidos extraños, comenzaron a gritar. Los menores lograron comunicarse con su madre para contarle lo que estaba ocurriendo. La mujer, que estaba cuidando a un pariente internado, llamó a un vecino para que fuera a socorrerlos.

El hombre llegó al lugar y logró rescatar al adolescente y al niño. Luego ingresó al domicilio y encontró a la víctima sin vida.

En cuestión de minutos, el barrio se llenó de policías que actuaban bajo las órdenes del comisario Carlos Daniel Ruiz. Poco después llegó el fiscal Carlos Sale, quien asumió la dirección de las tareas investigativas.

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Los pesquisas confirmaron que la víctima se encontraba en la vivienda a pedido de la dueña. Había ido hasta allí para cuidar a sus sobrinos.

Lo que aún deben determinar los investigadores es el móvil del crimen. En un primer momento se pensó que podría tratarse de un homicidio en ocasión de robo, pero esta hipótesis habría perdido fuerza, puesto que, según las primeras averiguaciones, en la vivienda no faltaba ningún objeto de valor.