Especialistas en resiliencia urbana acompañarán la planificación preventiva del Municipio Funcionarios municipales analizaron junto a expertos nuevas herramientas para fortalecer la gestión del riesgo y anticiparse al impacto de las lluvias previstas para la próxima temporada estival.

Con el objetivo de profundizar la planificación de medidas preventivas frente al posible impacto del fenómeno climático conocido como “Súper Niño”, la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y funcionarios de distintas áreas participaron de reuniones de trabajo con especialistas en cambio climático, resiliencia urbana y gestión del riesgo.

En ese marco, la jefa municipal mantuvo una reunión con el meteorólogo y especialista en resiliencia urbana Mauricio Saldívar; la licenciada en Gestión Ambiental y fundadora de la organización MarSinPlast, Josefina Diez; y la referente en sustentabilidad y comunicación ambiental Dafna Nudelman, conocida como “La Loca del Tupper“. También participaron la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca; el secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo; y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández.

La audiencia se enmarca en la estrategia que viene impulsando el Municipio para prepararse ante los pronósticos que anticipan un verano 2026-2027 con precipitaciones superiores a las habituales. Previamente, Chahla analizó esta situación junto a especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán en meteorología e ingeniería hidráulica.

Planificación para anticiparse

Tras la reunión con los expertos en resiliencia urbana, la intendenta explicó que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio mediante el uso de información científica y nuevas tecnologías.

“Encabecé la segunda reunión informativa y operativa a partir del informe técnico vinculado al fenómeno meteorológico denominado ‘Súper Niño’. Del encuentro participaron especialistas en cambio climático, resiliencia urbana y gestión del riesgo. Nuestro objetivo es seguir analizando posibles escenarios e intercambiando experiencias para fortalecer la planificación de medidas preventivas y soluciones para nuestra ciudad”, señaló.

Chahla remarcó que la gestión municipal busca trabajar con herramientas que permitan anticiparse a los eventos extremos. “En un contexto de fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes, trabajamos con datos precisos con ayuda de nuevas tecnologías, sistemas de prevención y de monitoreo en tiempo real. Estas herramientas nos permitirán anticiparnos a estos desafíos y seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta del Municipio”, sostuvo.

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En ese sentido, afirmó que la prevención constituye uno de los ejes centrales de la política ambiental de su gestión. “Estos espacios de trabajo nos ayudan a sumar conocimiento, escuchar la experiencia de especialistas y continuar impulsando políticas públicas que preparen a nuestra ciudad para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Creemos que gobernar también es anticiparse. Por eso seguimos apostando a la innovación, la planificación y el trabajo conjunto para construir una ciudad más resiliente, sostenible y preparada para cuidar a nuestros vecinos”, manifestó.

La jefa municipal adelantó además que una de las prioridades es desarrollar un sistema de alerta temprana que permita brindar información precisa a la comunidad antes de que se produzcan eventos meteorológicos severos. “Participamos de esta reunión con expertos, como Mauricio Saldívar, que ya tienen experiencia en otras provincias y otras ciudades. Estamos hablando de alerta temprana. ¿Qué significa esto? Avisar al vecino con datos ciertos y reales de lo que va a ocurrir o lo que va a pasar próximamente”, explicó.

Chahla recordó que los especialistas prevén la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos durante los próximos meses y sostuvo que la ciudad debe prepararse para minimizar sus consecuencias. “Sabemos que vamos a tener fenómenos extremos, como lo venimos diciendo, de grandes lluvias en poco tiempo y de grandes sequías también. Pero sabemos que las inundaciones en la ciudad, sobre todo estas lluvias intensas en corto tiempo, son las que traen aparejados bastantes problemas para las personas”, indicó.