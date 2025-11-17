Este lunes no habrá atención en el Registro Civil por celebrar su día El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tucumán informó que este lunes 17 de noviembre no habrá atención al público en ninguna de sus oficinas ni en los Centros de Documentación Rápida de la provincia.

La interrupción del servicio se debe a la conmemoración del Día del Registro Civil, una fecha celebrada a nivel nacional en reconocimiento al trabajo que realizan diariamente las y los agentes encargados de garantizar el derecho a la identidad y la correcta gestión documental de la ciudadanía.

Desde el organismo provincial confirmaron que la actividad se retomará mañana martes 18 de noviembre, a partir de las 8.00, en todas las sedes y delegaciones distribuidas en el territorio tucumano.

Se recomienda a quienes deben realizar trámites reorganizar sus turnos y acercarse nuevamente a partir del reinicio de la atención.