La interrupción del servicio se debe a la conmemoración del Día del Registro Civil, una fecha celebrada a nivel nacional en reconocimiento al trabajo que realizan diariamente las y los agentes encargados de garantizar el derecho a la identidad y la correcta gestión documental de la ciudadanía.
Desde el organismo provincial confirmaron que la actividad se retomará mañana martes 18 de noviembre, a partir de las 8.00, en todas las sedes y delegaciones distribuidas en el territorio tucumano.
Se recomienda a quienes deben realizar trámites reorganizar sus turnos y acercarse nuevamente a partir del reinicio de la atención.