La directora del organismo, Carolina Bidegorry, informó que todas las delegaciones permanecerán abiertas el sábado 25 y domingo 26 de octubre, en el horario de 8 a 17, exclusivamente para la entrega de DNI.
“Este operativo está pensado para aquellas personas que no pueden acercarse durante la semana. Solo se entregarán documentos y la atención será por orden de llegada, sin turnos online”, explicó la funcionaria.
Bidegorry aclaró además que no se realizarán otros trámites durante estas jornadas, por lo que se recomienda a los ciudadanos asistir únicamente si necesitan retirar su documento para poder votar este domingo.