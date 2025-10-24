Registro Civil: operativo especial para retirar DNI este fin de semana Con motivo de las elecciones legislativas 2025, el Registro Civil de Tucumán implementará un operativo especial de entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante el fin de semana.

La directora del organismo, Carolina Bidegorry, informó que todas las delegaciones permanecerán abiertas el sábado 25 y domingo 26 de octubre, en el horario de 8 a 17, exclusivamente para la entrega de DNI.

“Este operativo está pensado para aquellas personas que no pueden acercarse durante la semana. Solo se entregarán documentos y la atención será por orden de llegada, sin turnos online”, explicó la funcionaria.

Bidegorry aclaró además que no se realizarán otros trámites durante estas jornadas, por lo que se recomienda a los ciudadanos asistir únicamente si necesitan retirar su documento para poder votar este domingo.