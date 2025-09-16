Pronóstico detallado
Hoy, martes 16 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 29°C. El miércoles y jueves, el termómetro seguirá subiendo, con mínimas de 20°C y máximas que llegarán a los 30°C y 32°C respectivamente.
El punto más alto de la semana será el viernes, con una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 20°C. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor.
A partir del fin de semana, se anticipa un alivio en las altas temperaturas. El sábado se pronostica una máxima de 30°C y una mínima de 21°C, mientras que el domingo se espera un descenso más notable, con una máxima de 24°C y una mínima de 18°C.