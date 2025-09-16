¡Llega el calor a la ciudad! Se espera una semana de temperaturas en aumento El pronóstico oficial del tiempo para esta semana anuncia una clara tendencia al alza en las temperaturas, con un aumento progresivo del calor que culminará el próximo viernes. La semana comienza con un martes templado y termina el fin de semana con un descenso moderado.

Pronóstico detallado

Hoy, martes 16 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 29°C. El miércoles y jueves, el termómetro seguirá subiendo, con mínimas de 20°C y máximas que llegarán a los 30°C y 32°C respectivamente.

El punto más alto de la semana será el viernes, con una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 20°C. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor.

A partir del fin de semana, se anticipa un alivio en las altas temperaturas. El sábado se pronostica una máxima de 30°C y una mínima de 21°C, mientras que el domingo se espera un descenso más notable, con una máxima de 24°C y una mínima de 18°C.