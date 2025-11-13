Fernando Juri: “El sistema de transporte es anacrónico y necesita un cambio profundo” El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, confirmó en declaraciones a El Ocho TV que la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) presentará este viernes un pedido formal de aumento del 30% en el boleto urbano.

El dirigente explicó que el planteo será analizado por la Comisión de Transporte, que deberá realizar un estudio de costos y solicitar al Municipio de la capital un informe técnico antes de definir la viabilidad del incremento. “Esto está dentro del marco de los acuerdos que se conversaron la semana pasada entre las partes”, señaló.

Juri recordó que, en un principio, los empresarios habían descartado la posibilidad de solicitar un aumento tarifario por temor a perder pasajeros frente a la competencia de Uber Moto y otras aplicaciones no reguladas. Sin embargo, la situación cambió. “Finalmente van a hacer la presentación. Se está trabajando en un cambio de sistema anacrónico y obsoleto, que necesita modernizarse para garantizar un mejor servicio al usuario”, afirmó.

“El costo real del pasaje sería de $2.500 o $3.000”

Durante la entrevista, Juri reconoció que el valor actual del boleto no refleja el costo operativo real del servicio. “Si analizamos los números, un pasaje debería costar entre $2.500 y $3.000. Pero al ser un servicio esencial, el Estado lo subsidia para reducir el impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Esto ocurre en todo el mundo”, explicó.

En octubre, el transporte público de la capital tucumana registró 2,9 millones de pasajes vendidos, lo que representa una caída del 30% respecto a 2024. La recaudación total fue de $1.128 millones, mientras que el sistema se sostiene gracias a los aportes de $1.900 millones mensuales de la Provincia, $1.000 millones del Municipio, $800 millones de la SUBE con atributos sociales y $413 millones destinados al Boleto Estudiantil.

A pesar de estos subsidios, desde AETAT aseguran que los fondos son insuficientes para cubrir los incrementos en combustibles, repuestos y salarios, y advierten que la prestación del servicio se encuentra en una situación límite.

Debate por Uber Moto y las aplicaciones de transporte

Juri también abordó uno de los temas más polémicos del momento: la expansión de plataformas digitales de transporte, en especial Uber Moto, que se instaló con fuerza en Tucumán. “Estas aplicaciones no están reglamentadas, pero no podemos negar que la sociedad las elige por una cuestión de costo. El Estado no puede mirar para otro lado: debe regularlas y garantizar que funcionen dentro de un marco de control”, afirmó.

El titular del cuerpo deliberativo explicó que dentro del Concejo conviven dos posturas: una que propone liberar completamente las plataformas, y otra que exige que todas estén registradas en el SUTRAPA (Sistema Único de Transporte Público y Privado de Pasajeros).

“Cité a todos los integrantes del Concejo para buscar una solución. Nos comprometimos a que antes de fin de año todas las aplicaciones estén reglamentadas, lo que implicará coordinar el pago de tributos y establecer condiciones de igualdad para todos los actores del sistema”, remarcó Juri.

Sesiones extendidas y compromiso político

Finalmente, el presidente del Concejo adelantó que el cuerpo podría prorrogar el período de sesiones ordinarias y continuar trabajando durante el verano. “Seguramente sesionaremos la próxima semana y, si es necesario, también en enero o febrero. Hay temas urgentes que requieren decisión política y diálogo. No podemos quedarnos con un sistema de transporte que ya no responde a las necesidades actuales”, concluyó.

Con una caída de pasajeros, costos en alza y nuevas modalidades de movilidad en expansión, el debate por el futuro del transporte público en Tucumán promete ser uno de los ejes centrales en la agenda política provincial antes de fin de año.