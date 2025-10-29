Estudiantes de la Escuela Normal realizaron una sentada para exigir cambios en el protocolo ante casos de acoso Estudiantes de la Escuela Normal realizaron una sentada en el patio del establecimiento en reclamo por la falta de respuestas frente a denuncias de acoso entre adolescentes. La manifestación fue encabezada por el Centro de Estudiantes, que pidió una revisión del protocolo vigente y mayor acompañamiento psicológico para las víctimas.

En diálogo con El Matutino por el ocho tv, Amelie Pereyra, presidenta del Centro de Estudiantes, explicó: “Respetamos el protocolo actual, pero creemos que es muy poco empático. No hay una solución real para la víctima, que muchas veces debe seguir conviviendo con su agresor. Esperamos que se modifique y que sirva de ejemplo para que otras instituciones puedan aplicarlo también.”

Pereyra señaló que los casos más frecuentes son de acoso cibernético, con fotos, comentarios y burlas sobre el cuerpo de las chicas. “Queremos contención y necesitamos una psicopedagoga. Hace falta un acompañamiento para ambos lados: para entender por qué alguien acosa y también para ayudar a la víctima a atravesar lo que siente”, remarcó.

Según contó la representante estudiantil, los casos no son nuevos: “Esto viene pasando hace mucho. El último caso se dio el viernes pasado, y si bien desde el Ministerio de Educación se reunieron con la rectora y la vicerrectora, solo quedó el pedido formal de una psicopedagoga, pero nada más.”

La joven expresó su preocupación por el impacto emocional que atraviesan las alumnas: “He visto chicas llorando, con ataques de ansiedad. Es algo que se vive día a día y muchas se sienten identificadas. Es realmente feo y queremos sacarnos este malestar. Las autoridades deben darnos las herramientas para poder hacerlo.”

Desde el Centro de Estudiantes insistieron en que la mayoría de los casos afectan principalmente a mujeres, y reclamaron una respuesta institucional más humana y efectiva para garantizar un entorno escolar seguro.