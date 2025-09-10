Bullying: la mirada de la psicóloga Silvana Contreras y la necesidad de mayor contención La especialista pidió a los padres reflexionar sobre los ejemplos que transmiten y destacó la importancia de equipos psicológicos en las escuelas. En Argentina, 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de acoso escolar.

La problemática del bullying volvió a estar en el centro del debate público. En diálogo con el programa Noche por el Ocho, la psicóloga Silvana Contreras analizó el fenómeno y apuntó a la responsabilidad compartida entre familia, escuela y sociedad.

“Hay que analizar qué ejemplo les damos como padres, cómo somos y cómo actuamos ante la violencia. Los padres deben hablar con sus hijos, tratar de que cuenten lo que les pasa y, al mismo tiempo, dialogar con las instituciones para que tomen en serio cada situación”, señaló.

Contreras remarcó que quien agrede tampoco lo hace desde una conducta normal, sino que suele estar atravesado por complicaciones personales o familiares. Por eso, consideró necesario abordar los casos sin estigmatizar, con contención y acompañamiento.

En esa línea, la profesional advirtió que es fundamental reforzar los equipos psicológicos en el ámbito escolar, con capacidad de intervenir de manera inmediata y de observar las diferentes realidades que atraviesan los alumnos.

Bullying en cifras

Argentina está entre los cinco países con mayor cantidad de casos en el mundo, con más de 50.000 niños y adolescentes afectados , según datos de la ONG Bullying Sin Fronteras.

Un relevamiento indica que 7 de cada 10 chicos sufren algún tipo de acoso escolar .

El 66,2 % de los menores dice haber padecido bullying o conocer a alguien que lo sufrió.

En Tucumán, la incidencia ronda el 2 %, lo que muestra que el fenómeno también golpea a nivel local.

Un desafío colectivo

La psicóloga subrayó que la prevención requiere un trabajo articulado entre familias y escuelas. “Es necesario escuchar a los chicos, no minimizar sus problemas y generar espacios de diálogo”, concluyó.

El debate se da en medio de una creciente preocupación social por los casos de acoso escolar que han tenido consecuencias graves en distintas provincias, incluido Tucumán.