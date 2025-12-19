Personal policial secuestró dosis de pasta base y marihuana El accionar policial permitió retirar estupefacientes de circulación y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Efectivos de la Comisaría Delfín Gallo, junto a personal de la Patrulla Motorizada de esa jurisdicción, concretaron un procedimiento antidrogas durante un recorrido preventivo realizado en el barrio El Privado.

Sobre lo ocurrido, el jefe de la dependencia, comisario Sergio Juárez, explicó: “en la fecha, a las 17 horas aproximadamente, mientras nos encontrábamos realizando un recorrido de prevención, junto al personal de Patrulla Motorizada Delfín Gallo y personal de esta comisaría a mi cargo, de acuerdo a lo ordenado por la superioridad, observamos a dos sujetos en actitud sospechosa”.

Según detalló el comisario, al advertir la presencia policial, ambos intentaron evadirse, por lo que fueron interceptados a pocos metros. “En ese momento, los uniformados advirtieron que uno de ellos había arrojado una bolsa hacia un canal lindante de la zona”, sostuvo.

Al continuar con el relato de los hechos, Juárez indicó: “al recoger este envoltorio, el personal policial se dio con la novedad de que en su interior había 70 papeles de pasta base y 19 bagullos de marihuana”, agregando que el pesaje arrojó 11 gramos de pasta base y 17 gramos de marihuana.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR), quedando los involucrados a disposición de la Justicia, mientras que también tomó participación la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional Este.

“El procedimiento fue supervisado por el comisario general Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este”, finalizó el jefe policial.

Fuente Comunicación Tucumán